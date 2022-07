D ai sandali mules alle versioni chunky, ecco cinque modelli di scarpe targate 2022 perfetti per il mare. Da mettere di corsa in valigia e indossare a più non posso per danzare attraverso l'estate, comode ma con stile!

Il tanto atteso momento di preparare le valigie e partire per lidi - lontani o vicini che siano, poco importa! - è finalmente arrivato! E, come sempre, ecco ripresentarsi puntuale il quesito che attanaglia ogni anno tutte le fashion lovers in procinto di mettere mano al proprio trolley: quali calzature portare con sé? E quindi eccoci, con una rassegna delle scarpe 2022 perfette per il mare.

Ma andiamo con ordine. Tra gite in spiaggia e aperitivi in riva al mare, la voglia di chiudersi dietro le spalle le porte di uffici e compagnia bella per sentire le dita affondare nella sabbia è ormai tanta. E i piedi freschi di pedicure sono bell'e pronti a calarsi in scarpe a prova di caldo e temperature bollenti. Confortevoli, ma senza per questo rinunciare allo stile.

Ebbene, le passerelle di alta moda e lo street style hanno dimostrato che la scelta delle scarpe da portare al mare per quest'estate 2022 è ampia e le possibilità di giocare coi look infinite. Ecco dunque cinque modelli da mettere nel radar (e nella valigia) per danzare attraverso i mesi più caldi senza fare neppure un passo falso.

Le mules

Credits: Getty Images

Tra le scarpe estive 2022 da portare assolutamente al mare ci sono i sandali mules (che qualche decennio fa erano conosciuti come sabot). Sono decisamente un must-have per la stagione estiva, e ce lo dimostrano gli innumerevoli modelli visti in passerella e negli shop dei più importanti brand. Che si sono sbizzarriti a confezionarli rasoterra o altissimi, con il tacco largo o sottile, avvolgenti o che lascino il piede in bella vista.

Chic ed essenziali, si abbinano a gonne di denim e a mini abiti, ai jeans boyfriend e ai pantaloni capri. Nelle tonalità nude slanciano la figura e si fondono con il resto dell’outfit, in nero sono la quintessenza della raffinatezza, in tinte pop accendono il look e lo sdrammatizzano. Per la sera poi via libera a cristalli e applicazioni luccicanti, mentre di giorno si può puntare sul fascione in plexi che (s)veste il piede.

I sandali chunky

Credits: Getty Images

Comfort massimo, stile minimal. Se in inverno abbiamo visto aumentare l’hype intorno ai chunky boots e una volta acquistati non abbiamo più potuto farne a meno, in estate è il turno dei sandali chunky. Robusti e solidi senza essere “pesanti” al piede, arrivano direttamente dagli anni ’90 e sono amatissimi anche per la loro estrema versatilità.

Proprio per questo sono decisamente tra le scarpe 2022 su cui puntare per le vacanze al mare! Per dirne una si possono indossare sotto pantaloni a palazzo e minigonna senza perdere un grammo di stile, anche lasciando a casa il tacco a stiletto. L’identikit di quelli più trendy in circolazione è: suola voluminosa, cinturino alla caviglia e linee essenziali e pulite.

Gli strappy sandal

Credits: Getty Images

Ebbene sì, anche loro arrivano direttamente dagli anni ’90: gli strappy sandals sono calzature eleganti e raffinate con cinghiette sottili che si arrotolano intorno al collo del piede e cinturino alla caviglia. La moda quest’anno li ama sia colorati - in tinte “vitaminiche” come l’arancio, il giallo, il rosso e il verde - sia in tonalità evergreen come il nero e il nude. Insomma la versatilità è decisamente il loro forte!

Il tacco varia a seconda del modello, largo e robusto o a stiletto. Perché sono la scarpa dell’estate perfetta per le tue vacanze al mare? Perché stanno bene con tutto, soprattutto con molti degli altri trend di stagione, come i pantaloni a zampa o lo slip dress.

Le espadrillas

Credits: Getty Images

Un grande classico, amatissimo da Kate Middleton in persona, e perfetto per la stagione estiva.

Le espadrillas sono comode e informali al punto giusto, raffinate senza essere troppo ricercate, divertenti e versatili: dal modello classico con zeppa e punta chiusa a quelle flat, ce n'è per tutti i gusti. E poi fanno subito "mare"!

Da indossare sotto un paio di pantaloni capri o con una gonna a campana, per chi ama lo stile alla Brigitte Bardot, oppure con una minigonna di jeans e tank top per le più casual, un paio di espadrillas è sempre una buona idea!

Le platform vertiginose

Credits: Getty Images

Più alte sono, meglio è: il trend lo ha lanciato Donatella Versace con le sue Medusa, divenute calzature cult, e da lì si è partiti per riportare in auge le platform (o zeppe, che dir si voglia) che slanciano in altezza ma rendono il passo sicuro grazie al tacco largo e al rialzo sotto la pianta del piede.

Per l’estate scegli il colore, ma sbizzarrisciti con materiali e modelli: il raso è in cima alla classifica, insieme con la versione Mary Jane, cinturino alla caviglia e punta stondata. Saranno perfette per le tue serate più cool!