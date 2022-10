S ettembre, per la moda, è da sempre un mese ricco di eventi e sfilate nelle principali capitali dello stile. E Mese della Moda vuol dire anche it-girls e front row! Ecco il resoconto dello street style più bello visto durante il Fashion Month dedicato alla PE 2023

Il Mese della Moda sta per chiudersi. Lo stai seguendo con attenzione e abnegazione? Allora non siamo certo noi a doverti svelare che - durante questo periodo così sacro per tutte le fashion addicted - è possibile avvistare anche le it-girls e le celebs con i look più cool, fuori dagli shows come in front row. Insomma, lo street style del Fashion Month può diventare una fucina di idee per tutti noi!

Oh sì, è proprio davanti alle porte delle sfilate più attese che si può incontrare quel mix invidiabile di sorrisi e stile, tanto fotografato e ammirato. Sembra tutto semplice, quasi casuale, invece spesso dietro a quelli scatti c’è dedizione e molta preparazione.

Ma veniamo al sodo. In un panorama senza dubbio innovativo per la moda non ci sono sfuggiti gli street style più belli di questo Fashion Month dedicato alla PE 2023.

Tra New York, Londra, Milano e Parigi abbiamo avvistato alcuni look decisamente degni di nota.

Piccolo spoiler: ci sono dei veri e propri denominatori comuni e abbiamo identificato per te alcuni macro trend decisamente da seguire e tenere d'occhio.

Quindi, vai sulle note del tuo smartphone e annota subito le prime pillole di stile.

Colori da portare? Neon e BOLD! Materiali ? Denim o pelle (vegana, of course). Stile? Il più casual possibile!

E se ci stai chiedendo di più, te lo sei già aggiudicato: stiamo per svelarti ogni cosa. Scendano in passerella (ops, in strada!) gli street style più ammirati del Fashion Month dedicato alla Spring Summer 2023!

New York Fashion Week

Welcome to New York city, darling!

La prima settimana del nostro amato Fashion Month è stata come sempre proprio qui, nella Big Apple, dove underground e high fashion si mischiano in un cocktail delizioso. Nelle strade trafficate di New York si schierano outfit ricchi di colori bold, forme asimmetriche e outfit più essenziali composti unicamente di denim o pelle. Un altro trend da evidenziare è il gilet indossato a pelle, come top, proprio come l’ha indossato anche Emili Sindlev nel suo total denim look di Ganni. Noi siamo letteralmente impazzite. Qual è il tuo preferito?

London Fashion Week

Royal Punk - due parole, che ci si imprimono in mente guardando gli outfit più carichi di coolness della Fashion Week a Londra. È ormai come una tradizione. Con l’arrivo della LFW puntualmente ci aspettiamo un tocco di royalness nei look di tutti gli ospiti, che stupiscono per l’abilità nel portare in scena una certa attitude “hot & punk” con indiscussa eleganza. Questa volta abbiamo visto un trionfo di stampe scozzesi, spalle larghe, tulle e, of course, colori forti!

Se anche a te piace vestire in stile regale-ribelle, prenota già adesso il volo per la prossima Fashion Week londinese, svuota il tuo armadio e dai libero sfogo alla tuo Punk Royal clothing!

Milano Fashion Week

Ah, la nostra amata Milano!

Il luogo dell’orgoglio italiano della moda ha, come sempre, racchiuso e rappresentato egregiamente il Fashion Month. Dobbiamo essere sincere, selezionare una stretta proposta degli outfit più cool è stata un’impresa ardua, alla stregua della chiusura delle valigie estive! Tra l’altro, Leonnie Hanne ha esibito alcuni look che saranno immediatamente salvati sui nostri desktop per una fonte infinita d’ispirazione.

Quindi, la nostra sum-up per un outfit di tendenza in stile Milano Fashion Week? Eccoti accontentata. Blazer con spalla maxi, pantaloni svasati e forme super over o aderenti, it's up to you!

Paris Fashion Week

Oui je t’aime, Paris!

Perché è davvero impossibile non amare Parigi. Se non è il tuo posto del cuore come meta per una fuga romantica, lo sarà almeno per la moda. La PFW è da sempre l’ultima tappa del Fashion Month e tutti gli ospiti e VIPs hanno una particolare cura per selezionare gli ultimi outfit e chiudere la festa della moda in grande stile.

Per esempio, la nostra amata Chiara Ferragni si è impegnata a dovere e ha conquistato ben due proposte nella nostra selezione degli outfit più cool del Fashion Month! Allo show di Dior ha indossato un completo in pelle (caro Babbo Natale, vorremmo questo total look di Chiara, grazie!) e per lo show di Schiaparelli ha tirato fuori una mise stravagante con un'eleganza eccezionale.

Ma quali sono allora i trend più forti visti a Parigi? Se ancora non hai un set di blazer & pantalone largo, corri ad procurartene uno. Perché è proprio lui, con un bralette al posto di un top, l’outfit più immortalato. E le nuance? Oltre ai colori bold non ci sono sfuggiti i colori neutrali, tra cui il beige, il bianco ed il nero.

