A suo modo comoda, soffice e sicuramente d’effetto, la gonna-asciugamano è l’ultima provocazione di Balenciaga. Sarà sold-out? Intanto il capo è diventato virale seducendo anche un noto brand di mobili svedesi...

Uscire con l’asciugamano è un tabù? Assolutamente no, anzi non è mai stato così cool! Trasformare l’ordinario in extraordinario è proprio quello che ci vuole per rendere un look unico nel suo genere, le tendenze street style insegnano. E Balenciaga questo lo sa bene. L’ultima trovata della griffe guidata da Demna Gvasalia è infatti proprio una (semplicissima) towel skirt. Unisex, in cotone e venduta a un prezzo non proprio “modico”. Quest’ultimo capo-feticcio della maison ha monopolizzato in pochissimo tempo i social, confermando così come anche un oggetto di uso quotidiano possa effettivamente trasformarsi in un must-have del guardaroba… basta solo un po’ di fantasia.

Un look della collezione resort 24 di Balenciaga

Per capire come indossare la towel skirt partiamo proprio da Balenciaga che l’ha proposta nella collezione resort 24, portata sopra a jeans o pants cargo e abbinata a felponi oversize con cappuccio e leather jacket. Se già così ti abbiamo convint* allora sappi che la gonna-asciugamano del designer georgiano è già in pre-order nella colorazione beige, ma se ancora hai qualche dubbio circa la coolness di questo capo di spugna ti sveliamo una verità: anche altri brand lo hanno portato in passerella!

La towel skirt di Prada dalla primavera-estate 2020

Se Vivienne Westwood nel 1990 ha usato l’asciugamano come top logato, Chanel, Acne, Miu Miu o Ludovic de Saint Sernin sono altri marchi che nel tempo lo hanno fatto sfilare come gonna o mini dress. Insomma, l’unconventional a volte ritorna e la towel skirt oggi non poteva che fare rumore. La domanda quindi è d’obbligo, basterà indossarla per essere glamour? Decidilo tu, intanto però la certezza è che sta conquistando davvero tutti, anche quel noto brand di mobili svedese. Sì, hai capito bene: pure Ikea ha risposto alla chiamata della moda. Tra provocazione e ironia, la sua towel skirt (low cost) si chiama Vinarn e ha tutte le carte in regola per essere salvata nel carrello.