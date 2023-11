I trend più forti del momento dallo streetstyle

The Wom Fashion

Q uando un fashion trend approda nello streetstyle, significa che è vincente! Qui trovi le tendenze più forti dell’autunno inverno 2023 2024, dalla cravatta nera al maxi coat passando per gli adorati capi fluffy. Lasciati ispirare, personalizza, sperimenta!

Volumi oversize, maxi spalline, blazer e pelle nera sono tra i trend promossi a pieni voti dalle reginette dello streetstyle

Passerelle e social sono motori d’ispirazione perennemente fumanti, certo. Ma è la… strada a fare la differenza e decretare il reale successo di un trend. Perché diciamolo: quando una it-girl se ne va in giro per la città, diventa una musa irresistibile!

La diverse gradazioni del beige e del marrone ci portano dritti al trend del latte dressing, ma il bello è anche giocare con i contrasti e mescolare le carte in tavola

Abbiamo dunque raccolto tutti i trend più cool dallo streetstyle, per creare una panoramica fashion in costante aggiornamento. Un tripudio di outfit da guardare, copiare, reinterpretare secondo il proprio mood. Let’s go!