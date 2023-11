C omodi, pratici, originali. Ironici, anche: gli stivali di gomma hanno conquistato un posto tra i must have dell'autunno-inverno. Quali scegliere? Ecco una selezione di modelli online!

Quando le temperature cominciano a scendere, puntualmente sorgono dilemmi relativi all’outfit. Uno dei più diffusi, in questa fase, è il seguente: “quali stivali vanno di moda nel 2023?”. La scelta è ampia, si va dai cuissardes ai modelli second skin; ma d’altra parte c’è una particolare tipologia che conferma il proprio fascino: gli stivali da pioggia. Ovvero gli stivali di gomma, di cui online troviamo una vastissima proposta.

Nati per scopi pratici, a lungo considerati soltanto calzature da lavoro, ormai è da un po’ che sono stati sdoganati. Imponendosi nel panorama fashion e diventando un jolly per i look autunno inverno. A quegli stessi look, regalano una marcia in più. Indiscutibilmente utili nelle giornate uggiose, oggi s’indossano anche quando il sole splende alto nel cielo. Liberando la creatività in fatto di abbinamenti e scegliendo tra una miriade di modelli. A proposito di scelta: non hai ancora emesso il verdetto? Allora ecco una selezione di stivali di gomma da comprare online!

Ispirazione biker

Cominciamo da un modello ispirato ai classici stivali biker, quindi in perfetto “stile da motociclista”. Rain boots dall’impronta urban e indistruttibili, anche in virtù della robusta suola chunky. Colore? Nero, ovviamente. Con i jeans skinny sono perfetti.

Stivaletti alla caviglia

Tra le versioni più gettonate del momento troviamo gli stivali di gomma alla caviglia. Che si abbinano egregiamente ai jeans cropped, ai pantaloni chino ma si portano anche sopra i pantaloni ultra aderenti. Comodi e cool. E naturalmente, nelle giornate piovose, fanno il loro dovere in modo impeccabile. Pozzanghere, non vi temiamo!

... Fantasia!

Gli stivali da pioggia donna si prestano a molteplici interpretazioni. Anche originali e molto vivaci. Puoi scegliere quindi una versione caratterizzata da stampe fantasia e combinazioni cromatiche più o meno accese. E così, neanche le giornate più uggiose spegneranno l’energia. Parola d’ordine: osare.

Animalier

A proposito di fantasie: tra gli stivali da pioggia Amazon abbiamo scovato anche questi. Ebbene sì, in questo caso a trionfare è l’animalier. Ma senza eccessi, come puoi vedere. Anche perché arrivano solo fino alla caviglia.

Eleganti

L’eleganza non rientra tra le principali peculiarità degli stivali di gomma: questa affermazione era vera fino a qualche tempo fa, adesso non più. Perché troviamo versioni dal design decisamente chic e raffinato. Se poi si aggiunge l’effetto gloss, ancora meglio. Da indossare con un tailleur pantalone, wow!

Con plateau

Un’altra variazione sul tema, a sua volta decisamente interessante: gli stivali da pioggia con plateau. Ultra girlish e sfiziosi. Anche in questo caso, niente di esagerato. Semplicemente, un escamotage per elevarsi un po’. Nelle giornate di maltempo e anche in tutte le altre!

