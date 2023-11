A rriva a metà coscia, conserva quasi i connotati delle versioni tradizionali ma ha una marcia in più. Anzi, diverse marce in più!

Il trench non ha bisogno di presentazioni e neppure di lodi: è un evergreen che ha attraversato il tempo senza perdere fascino, un must have indiscusso e indiscutibile. Un capo camaleontico, che può risultare elegante o casual a seconda degli abbinamenti. Ma resta sempre chic, qualunque outfit si decida di creare. Per quest’autunno 2023, però, c’è una variante che ha scalato la classifica dei capispalla più cool: il trench corto. E non va confuso, attenzione, con il trench cropped. Che invece si ferma all’altezza del punto vita, al massimo dei fianchi.

Trench corto + mocassini

Classico e smart

Possiamo definire il trench corto una felice via di mezzo tra la giacca safari e il blazer. Del trench tradizionale conserva quasi tutti i connotati; in alcuni casi è lievemente riletto in chiave contemporanea – per esempio i volumi possono essere oversize o il design può risultare più asciutto – ma di certo non perde l’impronta originaria. Per quanto riguarda i materiali, invece, la scelta è vastissima: si va dal tessuto gabardine al cotone, dal nylon ai tessuti tecnici, dalla pelle alla similpelle.

La tinta unita prevale nettamente. Si tratta dei colori classici, ovvero il beige e il blu notte, ma non solo: entrano in scena il nero, il bianco, altre tonalità neutre. Anche nuance più intense e/o accese. E non mancano le stampe fantasia, che nella maggior parte dei casi sono monogram.

Trench corto giallo in vernice + abito lungo + scarpe con tacco metallizzate

I segreti del suo successo

Amiamo il trench corto per tante - e ottime - ragioni. Innanzi tutto, quell’orlo accorciato si traduce in un plus di praticità non indifferente. Il fascino rimane, come dicevamo; però si presenta come un capo più smart e comodo, che davvero può accompagnarci h24 nei più svariati contesti.

E poi ci permette di creare outfit altamente personalizzati, dare sfogo alla nostra creatività e anche mettere le gambe in primo piano: indossato come un mini dress, con décolleté da vertigine o stivali, anfibi o mocassini, è decisamente intrigante. Più in generale, il trench corto diventa perfetto complice dei giochi di lunghezze; possiamo portarlo con una micro gonna ma anche un long dress, una pencil skirt o qualsiasi tipo di pantaloni. Non risulterà mai, mai e poi mai stonato. Un jolly a tutti gli effetti. Da avere per l’autunno 2023 e tutti gli altri a venire!

Trench corto + scarponcini bianchi

