F are a meno del trench in autunno, e in generale nelle mezze stagioni, è praticamente impossibile. Allora concediamoci un po' di shopping online, a caccia del nuovo modello che ci faccia battere il cuore!

Ha due secoli alle spalle ma li porta benissimo. Non teme rivali e non c’è il rischio che perda fascino. Anzi, il fascino è proprio il suo punto di forza. Insieme alla praticità e alla classe innata. Tra i capispalla autunnali è quello a cui nessun fashionista rinuncerebbe mai, che abbatte qualsiasi distinzione di età e genere. Hai indovinato? Sì, stiamo parlando del trench. Averne (almeno) uno è d’obbligo, ma se per qualche motivo non è presente nel tuo guardaroba… Beh, è giunto il momento di colmare il gap. Vero, c’è un’ampia scelta. Ma ti aiutiamo noi: ecco una selezione di trench autunno 2023 da comprare online, tra versioni di tendenza e versioni classiche!

Classico ma non troppo

Il trench classico è lungo, doppiopetto, con patta frangivento e antipioggia, mantella e maniche raglan. Nella sua semplicità, è frutto di una serie di elementi magistralmente assemblati tra loro. Una versione classica ma più essenziale? Eccola: chiusura doppiopetto, polsini regolabili e tasche laterali con bottoni. Un design strutturato, quasi sartoriale, che lo rende adatto anche agli outfit da sera e più formali.

Trench corto

Il trench corto è la rivisitazione più sbarazzina del grande classico in questione. Diventa la perfetta alternativa a blazer e giubbotti, nonché protagonista di look smart casual. Da indossare per andare in ufficio, all’università ma anche nel tempo libero. Senza particolari limiti. Lo metti “al volo”, però con la certezza di non tradire la tua anima fashion.

Military style

La tendenza military – o army chic – è ancora tra noi, basti pensare ai pantaloni cargo ormai virali, alle giacche in tela e ai bomber da aviatore. E nell’elenco degli esempi c’è anche il trench. Segni particolari? Lungo e ampio, verde militare (appunto), con patta e sei bottoni. Oltre a una bella cintura regolabile, ovviamente.

Trench autunno 2023: dettagli glam

Un’altra tendenza a proposito di trench autunno 2023: la decorazioni. Che possono essere ricami, applicazioni di perline e paillettes, stampe. Dettagli glam che mescolano le carte in tavola, che apparentemente sono stilisticamente lontani dal capo in questione e proprio per questo lo valorizzano. Insomma, roba per palati esigenti. Come questo trench da comprare online.

Tendenza rosso

Il rosso è il colore moda autunno inverno 2023 2024, ormai si sa. Cappotti, abiti, maglioni, accessori s’infiammano e catturano sguardi. Eppure il trench rosso resta una chicca, un capo di nicchia. La scelta irresistibile, dunque, per chi ama distinguersi. Sempre e comunque.

Con cappuccio

Una versione più grintosa del trench, ancora più pratica e “attrezzata”, per tipi dalla vita parecchio movimentata? Te la mostriamo: cappuccio, chiusura frontale con zip e chiusura doppiopetto con bottoni automatici. Non passa un alito di vento e neppure una goccia di pioggia, è proprio il caso di dirlo. E quest’immagine un po’ austera, nonché raffinata, piace molto.

