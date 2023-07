D ai sapienti effetti vedo-non-vedo agli elementi che brillano, passando dai dettagli cut out e dalle asimmetrie, scopri gli abiti da sposa più trendy del momento!

Il giorno del “sì” porta con sè un’ondata di gioia, emozione, eccitazione. Adrenalina a mille. Ma ce n’è un altro che sortisce gli stessi effetti (o quasi!): quello in cui si sceglie l'abito da sposa. Che sia bello, non banale (mai noioso!) e soprattutto che valorizzi la propria immagine. Qualunque essa sia. E se il tuo matrimonio si avvicina, se la fatidica proposta è arrivata, ovvio che tu sia alle prese con l’altrettanto cruciale dilemma: quali sono gli abiti da sposa 2023-2024 più fashion tra cui scegliere? Perché sì, i grandi classici restano sempre magici. Ma tu hai l’animo da it-girl, per cui non puoi restare indifferente davanti alle tendenze bridal del momento. Stai fremendo? Comprensibile. Allora scopriamo insieme il vestito da sposa perfetto per te!

Luminosi dettagli

Capi e accessori sparkling, ormai da un po’, sono a dir poco gettonatissimi e non accennano a perdere appeal. Inevitabile che questa tendenza approdasse anche nell’universo bridal. Ma mettiamolo in chiaro: gli abiti da sposa sparkling sono lontani anni luce da ogni eccesso. Si accendono con delicatezza, grazie a una sapiente scelta e a un accurato dosaggio di paillettes, cristalli, perline. E se si tratta di elementi all-over, le dimensioni si riducono ai minimi termini. Ma questo trend passa anche dai tessuti glitterati. Che dire se non... "wow!"?

1/3 Abito a sirena con perline all over (PRONOVIAS) 2/3 Abito con corpetto e ricami in paillettes (NICOLE MILANO) 3/3 Abito con gonna a balze e decorazioni di perle e paillettes (ELIE SAAB)

Giochi di trasparenze

Le trasparenze sono sul podio delle tendenze moda in generale. E ci resteranno anche nelle prossime stagioni, come comunicato chiaramente durante le ultime sfilate. Ti suona strana l’idea di un vestito da sposa trasparente? Invece è a dir poco chic! In primis c'è da dire che si tratta di semi trasparenze, mai volgari. In secondo luogo, sono frutti di mirabili lavorazioni a base di pizzi, ricami, perline, paillettes, decori 3D. E per le più timide, ci sono i modelli con l’infallibile trucco: la fodera interna color nude.

1/3 Abito con ricami in pizzo e perline (DEMETRIOS) 2/3 Abito con ricami 3D e profondo spacco anteriore (LORENA PANEA) 3/3 Abito in tulle disegno glitter (ATELIER EMÉ)

Abiti da sposa cut out

Più che una nuova tendenza, una conferma. I “tagli” sono in auge ormai da diverse stagioni, persino per le spose d’inverno. E caratterizzano di certo numerosi abiti da sposa 2023-2024. La novità è la collocazione: i dettagli cut out non sono più soltanto in corrispondenza della schiena, ma anche sulla parte anteriore dell’abito. Un’ulteriore evoluzione riguarda gli spacchi, laterali e soprattutto frontali. La sposa diventa audace!

1/3 Abito cut out con breve strascico (ROSA CLARÁ) 2/3 Abito con scollo rovesciato e spacco anteriore (LORENA FORMOSO) 3/3 Abito off the shoulder con dettaglio cut out e fiocco sulla schiena (AMSALE)

Linee minimaliste

Se prediligi lo stile asciutto e pulito, sappi che anche gli abiti da sposa minimalisti conservano il loro posto tra le tendenze bridal. Anzi, la scelta è vastissima. Il suggerimento? Poniti come obiettivo la valorizzazione di quella parte del corpo che ti piace di più. Scegliere, così, diventerà facilissimo.

1/3 Abito con corpetto drappeggiato e spacco laterale (SAREH NOURI) 2/3 Short dress con elemento mesh arricchito da micro cristalli termoadesivi (MAX MARA) 3/3 Vestito a colonna drappeggiato senza spalline (OSCAR DE LA RENTA)

Scollo all'americana

Tradizionale, ma al contempo moderno: lo scollo halter possiede questo potere magico. E c’è da dire che gli abiti da sposa con scollo all’americana hanno un’immagine fresca che conquista sempre. No, non è un design impegnativo. Neppure inflazionato. Ma in fatto di raffinatezza non teme rivali. Le spalle passano un primo piano: se sono tra i tuoi punti di forza, non esitare!

1/3 Abito con veletta posteriore staccabile (JESUS PEIRO) 2/3 Abito con punta vita sottolineato da cintura e fibbia logo (ELISABETTA POLIGNANO) 3/3 Abito in pizzo con scollo halter e schiena scoperta (INES DI SANTO)

Abiti asimmetrici

Tra gli abiti da sposa 2023 2024, ecco anche i modelli asimmetrici. Precisiamo: non si tratta soltanto di gonne corte davanti e lunghe dietro, anche se questa è la declinazione più apprezzata. Le asimmetrie possono riguardare anche la parte superiore dell'abito, traducendosi in versioni monospalla e tagli obliqui. Intriganti.

1/3 Abito con gonna in tulle asimmetrica (EVA LENDEL) 2/3 Abito in raso di seta tagliato in sbieco e con cinturino asimmetrico (GALIA LAHAV) 3/3 Abito asimmetrico dai volumi maxi (RITA VINIERIS)