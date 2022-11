D al corsetto al cut out, dai volumi maxi ai dettagli preziosi, ecco i look bridal più trendy per la stagione fredda. Perché anche nel giorno del "sì" bisogna essere ultra glam!

Il giorno del sì è sempre una grande emozione, di quelle difficili da spiegare a parole. Però bisogna ammetterlo: la sposa d’inverno gode di un plus di magia. Saranno le atmosfere, sarà che ancora resta un periodo insolito (e quindi originale), sarà che le location calde e accoglienti sembrano amplificare i brividi di gioia; fatto sta che il matrimonio in inverno ha qualcosa di fiabesco. E a proposito di fiaba, l’abito da sposa deve essere all’altezza della situazione.

Tutte hanno sempre immaginato il proprio, magari fin da bambine. Ma quando arriva davvero il fatidico momento della scelta, non è facile emettere il verdetto definitivo. La stessa importanza hanno i gusti personali, la bodyshape, lo stile del matrimonio stesso. E le tendenze del momento.

È proprio in riferimento a quest’ultimo punto che possiamo darti una mano. Ecco gli abiti da sposa inverno 2023 più trendy: preparati, si sogna!

Corto

Che il post emergenza sanitaria ci abbia fatto venir voglia di mostrarci, ormai è chiaro: basti pensare alle micro gonne, ai capi cut out, alla cropped mania. Inevitabile che questo mood facesse il suo ingresso anche tra le tendenze bridal. Solo in estate? No, tutto l’anno. Ergo, anche per le spose d’inverno. L’abito corto concretizza così il lato seduttivo del romanticismo e diventa anche un’innocente provocazione. Sposarsi… in libertà!

1/3 Abito da sposa Noto - Sareh Nouri

Credits: sarehnouri.com 2/3 Abito da sposa Maebh - Pronovias

Credits: pronovias.com 3/3 Miriam Bridal Gown - Atelier Emé

Credits: atelier-eme.com PREV NEXT

Minimalista

Se hai un debole per la raffinatezza del minimalismo, sappi che a sua volta fa parte delle tendenze sposa inverno 2023. Zero fronzoli, ricami assenti o ridotti ai minimi termini, linee semplici e asciutte. Monotoni? La raffinatezza è sempre distante anni luce dalla monotonia. Il minimalismo sottolinea la sartorialità, non ci sono altri elementi a distogliere l’attenzione. E poi subentrano quei dettagli che fanno la differenza e fanno… l’abito. Brevi strascichi, tagli leggermente asimmetrici, scolli a V profondi però mai eccessivi, file di bottoni che non t'aspetti. Fusciacche a sottolineare il punto vita, lievi drappeggi a dare movimento: quello degli abiti da sposa minimalisti è un mondo tutto da scoprire.

1/3 Abito in envers satin crêpe - Max Mara

Credits: it.maxmara.com 2/3 Abito Toni - Amsale

Credits: amsale.com 3/3 Abito Hawking - Elisabetta Polignano

Credits: elisabettapolignano.com PREV NEXT

Corsetto

L’abito da sposa con corsetto è un classico, ma per lungo tempo è sembrato avesse perso fascino. Per l’inverno 2023, invece, ritorna in scena. C’era da aspettarselo: il corsetto, di per sé, sta vivendo una nuova stagione d’oro e caratterizza outfit – da giorno e da sera – ultra cool. Nel caso delle spose, la delicatezza va di pari passo con un twist retrò e la silhouette è perfettamente definita. Spesso, anche grazie alle stecche a vista, trame in pizzo e/o studiate trasparenze. La gonna è quasi sempre ampia, per creare strategiche contrapposizioni di volumi.

1/3 Abito Libra - Ines Di Santo

Credits: inesdisanto.com 2/3 Abito Iraia - Rosa Clará

Credits: rosaclara.es 3/3 Abito Aretha - Galia Lahav

Credits: galialahav.com PREV NEXT

Schiena nuda

L’abito da sposa con scollo sulla schiena è uno tra i più forti trend del momento; sofisticato e sensuale, ma non per questo meno romantico. Ha anche un altro pregio da non sottovalutare: crea un effetto ottico grazie al quale la figura risulta più slanciata. Lo scollo è nella maggior parte dei casi a V e si sceglie tra modelli con spalline e altri che ne sono invece privi. Molti presentano dettagli quali fiocchi alla base della scollatura, nastri che cadono dolcemente sulla schiena e veli che invece parzialmente – e sapientemente – la nascondono.

1/3 Abito Emberly - Rita Vinieris

Credits: ritavinieris.com 2/3 Abito Aria - Lihi Hod

Credits: lihihod.com 3/3 Abito Oscar de la Renta

Credits: oscardelarenta.com PREV NEXT

Off the shoulder

Ma sei vai fiera delle tue spalle, sappi che tra gli abiti da sposa inverno 2023 figurano anche i modelli off the shoulder: no, davvero le basse temperature non sono più un ostacolo per le bride to be! Una soluzione perfetta per tutte le fisicità, senza eccezioni. E anche estremamente versatile, come dimostrano le infinite interpretazioni dei creativi: si va dagli abiti a sirena a quelli da vera principessa, passando dai volumi maxi.

1/3 Abito Rudy - Alma Novia

Credits: almanovia.com 2/3 Abito Monticito - Anne Barge

Credits: annebarge.com 3/3 Abito The Hudson - Lela Rose

Credits: lelarose.com PREV NEXT

Volumi maxi

… Perché sì: gli abiti da sposa iper voluminosi, a loro volta, sono di tendenza. Protagonista indiscussa, naturalmente, è la gonna. Che fa venire in mente un petalo di rosa, coi suoi metri e metri di tulle a formare diversi strati. Ma i volumi possono lievitare anche per mezzo di maniche balloon, fiocchi e applicazioni oversize, sontuosi strascichi. La parola d’ordine è “esagerare”. Ma sempre con classe.

1/3 Abito Debora - Antonio Riva

Credits: antonioriva.com 2/3 Abito Victor&Rolf

Credits: viktor-rolf.com 3/3 Abito Opera - Nicole Milano

Credits: nicolemilano.com PREV NEXT

Ricami e dettagli preziosi

Complesse lavorazioni in pizzo che caratterizzano il corpetto e/o le maniche, per poi scendere verso la gonna; corpetti ricamati di strass; sofisticate decorazioni floreali, anche 3D e colorate. Bordi sottolineati da rouches, piccole perle e cristalli swarovski che accendono tessuti e illuminano trasparenze: sì, gli abiti da sposa si fanno anche particolarmente preziosi. Degni dei sogni più esigenti. E indiscutibilmente glam.

1/3 Abito Esprit - Monique Lhuillier

Credits: moniquelhuillier.com 2/3 Abito Doris - Aire Barcelona

Credits: airebarcelona.com 3/3 Abito Amelia Casablanca

Credits: ameliacasablanca.com PREV NEXT

Cut out

Ma se le tendenze in fatto di abiti da sposa sono quasi sempre riletture dei grandi classici, ce n’è una che fa eccezione: il cut out. Che del resto, lo sappiamo bene, ormai da qualche tempo ci ha sedotte anche nella quotidianità. Allora ecco gli strategici tagli caratterizzare i look bridal contemporanei, eccoli porre l’accento sulle spalle, sul ventre, sui fianchi. Sulle gambe. La malizia c’è ma si tramuta in eleganza, gli equilibri sono perfetti, niente è fuori luogo. La proposta perfette per le sposine che amano rompere (un po') gli schemi.

1/3 Abito New Dawn Harper - Dana Harel

Credits: danahareldesign.com 2/3 Abito Siria - Valentini Spose

Credits: valentinispose.com 3/3 Abito Obsidian - Theia

Credits: theiacouture.com PREV NEXT

... Sì, ma le scarpe da sposa? Tranquilla, abbiamo pensato anche a quelle: dai un'occhiata qui!