C lassiche, gioiello o un po’ pazze? Le nuovissime scarpe da sposa sono tante e per tutti i mood: ecco 5 trend 2022 a cui dire “sì” senza pensarci su due volte!

Per una bride-to-be, si sa, le scarpe da sposa contano (quasi) come l’abito o l’anello al quale hanno detto “lo voglio”!

Oh sì, la scarpetta perfetta è come un gioiello da calzare con orgoglio per procedere a passo sicuro verso la propria “nuova vita”. Ed è tutt’altro che una scelta banale: Cenerentola insegna!

Ebbene, va detto che le proposte sono tante e per tutti i gusti e gli stili. L’unico rischio è quello di perdere la bussola tra i tanti modelli in circolazione!

Ecco perché, dare una sbirciata alle nuove tendenze scarpe da sposa prima di buttarti a capofitto nei negozi, ti schiarirà le idee e ti aiuterà ad orientarti verso ciò che fa davvero al caso tuo.

Il nostro consiglio? Studia con attenzione la nostra selezione, fatti dare un campione del tessuto dell’abito in atelier e – foto e stoffa alla mano – vai a colpo sicuro verso le scarpe dei tuoi sogni!Pronta a prendere appunti? Ecco le 5 tendenze scarpe da sposa targate 2022 tra le quali trovare la scarpetta perfetta alla quale dire “sì” per volare all’altare!

Scarpe da sposa 2022: Cindarella style

Decolleté, mules o slingback? Kitten heels o con tacco vertiginoso? L’importante è che siano bianche, dal design liscio e raffinatissime.

Sono le scarpe dall’allure ultra-chic e minimal che siamo abituate ad immaginare ai piedi di una sposa e – si sa – il classico non muore mai!

Le proposte dell’iconica bridal-shoe per il 2022 ovviamente non mancano: troviamo i modelli più classici declinati in pelle, satin, pizzo o con piccoli dettagli gioiello. Insomma, se il tuo mood è raffinato e ispirato alle principesse delle favole non ti resta che scegliere la tua scarpetta proprio tra questi modelli!

Slingback da sposa in pizzo AQUAZZURA

Slingback da sposa con dettaglio gioiello ATELIER EMÉ

Decolleté bridal NICOLE MILANO

Mules da sposa con dettaglio gioiello DUNE LONDON



Scarpe da sposa 2022: gioielli… ai piedi!

Lo abbiamo detto: per una sposa le scarpe sono a tutti gli effetti dei gioielli da indossare ai piedi. E se lo fossero anche nello scintillio?

Oh sì, tra le tendenze scarpe da sposa 2022 i sandali gioiello non possono certo mancare!

Cosa ci aspetta negli atelier? Tra cristalli e cromature argentee dal piglio classico, spuntano anche le nuove proposte dallo stile metropolitano e contemporaneo: quelle con dettagli dorati, come catene o microborchie che richiamano bijoux senza pietre. E tu quale tipo di sandalo gioiello preferisci?

Sandali con dettagli dorati GUCCI

Sandali scintillanti DIOR

Sandali con borchie dorate VALENTINO GARAVANI

Sandali gioiello JIMMY CHOO



Scarpe da sposa 2022: le proposte nude

Restando su un terreno abbastanza classico troviamo le proposte bridal in tonalità nude, dedicate a tutte coloro che non ne vogliono sapere del “solito” bianco.

Si parte dalle nuance cipriate, al color champagne fino ad arrivare ai beige: le tavolozze nude per le spose contemporanee sono davvero ricche e – fidati – ti lasceranno senza fiato!

Scarpa gioiello color nude cipriato ROGER VIVIER

Slingback color nude cipriato SERGIO ROSSI

Decolleté color nude PRADA

Slingback color nude STEVE MADDEN



Scarpe da sposa 2022: i modelli colorati

Cosa fare se anche il nude è troppo classico per te? Semplice: osa e lanciati sul colore! Tra le proposte scarpe da sposa 2022 troviamo anche un ricco assortimento di modelli dalle sfumature sfiziose e poco scontate: non potrai non trovare la tua scarpetta. E se sei indecisa sulla nuance giusta, ti aiutiamo noi!

Tra i modelli colorati meno audaci troviamo ovviamente quelli in rosa, nuance romantica e femminile per eccellenza, mentre se hai voglia di qualcosa di più glamour e poco scontato resterai senza fiato davanti alle nuove cromature dall’effetto multicolor scintillante (tipo disco-ball per intenderci!).

Infine ricorda: una sposa dovrebbe avere con sé sempre “qualcosa di blu”. E perché dunque non fare che sia proprio la scarpa il tuo stilosissimo dettaglio “in blue”? D’altra parte Carrie Bradshaw insegna!

Mules gioiello blu MANOLO BLAHNIK

Sandali da sposa rosa GIANVITO ROSSI

Mules con cromatura effetto disco-ball BY FAR

Slingback gioiello rosa bubble RENÉ CAOVILLA



Le scarpe da sposa 2022 più “pazze”!

Per le spose più originali (o che magari hanno scelto un abito molto minimal e puntano tutto su una “piccola follia” per i piedi!) il 2022 ha in serbo autentiche chicche, dalle collezioni bridal e non!

Oh sì: scintillanti dettagli a cuore, plumage dall’allure anni ’20 e Mary Jane con tacchi scultorei, sono solo alcune delle novità in materia di scarpe da sposa dalle quali lasciarsi tentare per il proprio giorno del “sì”.

Il mood che ci ha conquistati? Quello che sembra letteralmente uscito dalla serie tv Netflix Bridgerton, con modelli fiorati e giocati su cromie polverose e dalle linee amabilmente retrò, perfetti anche per completare bridal look audaci ma romantici.

Scarpa fiorata stile Bridgerton MALONE SOULIERS

Mary Jane gioiello con tacco scultoreo MIU MIU

Sandali da sposa con piume MAGDA BUTRYM

Slingback gioiello con dettaglio cuore SOPHIA WEBSTER

Credits: renecaovilla.com PREV NEXT