P er molte è un sogno che si realizza, ma diciamocelo: scegliere il modello perfetto tra tanti anelli di fidanzamento non è cosa semplice! Ecco i più belli ai quali dire “lo voglio”

Alzi la mano chi sogna ad occhi aperti il momento della fatidica proposta di matrimonio da parte della propria dolce metà, possibilmente accompagnata dal simbolo dell’impegno all’amore eterno: l’anello di fidanzamento!

Bene, se sei tra coloro che stanno sventolando energicamente le braccia al cielo, sappi che per chi deve preparare ogni cosa alla perfezione per chiedere la tua mano le cose non sono affatto semplici. A partire proprio dalla scelta dell’engagement ring, che verrà affiancato dalla fede nuziale!

Se è vero infatti che un diamante è per sempre, in realtà le alternative in termini di anelli di fidanzamento - tra design e materiali differenti - sono davvero infinite. E il malcapitato si trova sovente sommerso da proposte di fronte alle quali è tutto impreparato. E quindi sì: spesso qualche dritta sul modello dei sogni da parte della bride-to-be farebbe comodo a chi dovrà compiere una scelta così importante!

A farti un recap degli anelli di fidanzamento più desiderati ci pensiamo ovviamente noi, con una selezione magnifica adatta a tutti i gusti (e a tutte le tasche!). E ora dicci: quale modello sogni di trovarti davanti all’apertura della preziosa scatoletta?

Il solitario con diamante

È l’Anello con la “A” maiuscola, il più famoso. Arriva dalla 5th Avenue di New York ed è l’engagement ring per eccellenza, il simbolo del suggello al vero amore che spesso vediamo spuntare dalla scatoletta a scatto nelle commedie romantiche. Parliamo ovviamente del solitario, le cui origini risalgono per l’appunto al primo famoso modello di Tiffany, quello in platino con diamante. Le varianti del prezioso anello oggi davvero non si contano, tra mix di materiali anche meno costosi (come oro e diamanti sintetici) e tagli differenti della pietra.

Resta il fatto che il diamante è simbolo di un “amore duraturo e forte”.

Questo anello è dunque perfetto se si vuole trasmettere un messaggio di eternità e solidità e per chi desidera un modello che può essere definito davvero “il classico dei classici”.

Anelli di fidanzamento con pietre differenti

Un diamante è per sempre, va bene, ma se non dovesse fare al caso tuo? Semplice si punta a un’altra pietra preziosa, avendo cura di cercarne il significato ovviamente. Fallo sapere al tuo lui!

Il rubino per esempio è simbolo di amore passionale, lo zaffiro di fedeltà e lo smeraldo richiama il concetto di speranza.

Ecco dunque che, al di là del gusto personale, sarà bellissimo legare al proprio anello di fidanzamento un messaggio importante come ciò che andrà a rappresentare!

Anelli con tagli e design particolari

Se si vuole tentare la strada dell’originalità, ma si desidera comunque il diamante, è possibile invece pensare a tagli della pietra o design dell’anello meno classici.

Un gioiello come una fedina che vede incrociarsi tipologie di oro differenti sotto al diamante, una fascia più crossa e lavorata oppure forme particolari per la pietra, sono opzioni percorribili per chiunque cerchi qualcosa di “meno scontato”. E anche qui è possibile attribuire un significato alla scelta, che vada al di là della sola preferenza estetica.

Tra i tagli di diamante più belli infatti troviamo l’heart cut, ovvero quello a forma di cuore, che in modo eloquente simboleggia l’amore vero ed è perfetto per solitari dall’allure retrò ma decisamente sbarazzina.

Anelli di fidanzamento "royal mood"

Un capitolo a parte tra i grandi classici dell’anello di fidanzamento lo meritano i modelli resi celebri dalle spose reali, che spesso divengono autentici trend che più di una ragazza sogna di infilarsi al dito!

Uno dei casi più celebri è senza dubbio quello dell’anello di Lady D, oggi al dito della Duchessa di Cambridge Kate Middleton, con zaffiro blu dal taglio ovale circondato da ben 14 diamanti. Altro gioiello altrettanto celebre è quello che ricordiamo al dito di Grace Kelly, a cui il Principe Ranieri aveva donato un Cartier con rubini e diamanti (seguito da un altro anello con diamante taglio smeraldo che l’attrice indossò nel film Alta società).

Insomma, se è di certo impossibile quasi per chiunque eguagliare questi gioielli così preziosi, è bene sapere che oggi si possono trovare modelli dal design simile tra i quali scegliere il proprio anello dei sogni!

Anelli unici

Infine, proprio prendendo spunto dai reali, ecco un concetto che puoi fare tuo: quello di unicità dell’oggetto che suggellerà un’unione così importante.

Molto bello è ad esempio pensare di riadattare un anello di fidanzamento di famiglia (magari appartenuto a una delle donne più importanti della vita del tuo lui). Un gesto che davvero racchiuderebbe un significato più che speciale.

Ma se non si ha nessun gioiello vintage importante da dedicare alla proposta di matrimonio che si fa? Si può pensare a un anello custom made!

Oh sì, l’alternativa di far preparare ad hoc questo simbolo d’amore - seguendone passo-passo tutti i processi di nascita e selezionando ogni più piccolo dettaglio - può essere altrettanto romantica e affascinante. Ci avevi mai pensato?

Anelli di fidanzamento: 10 modelli bellissimi

