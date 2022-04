L 'abito bianco di Anya Taylor Joy è il tocco angelico che serviva per renderla ancora più bella: l'ennesimo look azzeccato (da copiare!)

Eterea, bellissima e chic: Anya Taylor Joy in Dior è un sogno. L’attrice, protagonista di The Northman, ha calcato il red carpet di Los Angeles con un lungo abito bianco che la faceva apparire splendida.

La passione di Anya per la moda non è un mistero. L’attrice, d’altronde, ha iniziato la sua carriera proprio partendo dalle passerelle. Appena sedicenne, camminava fra i corridoi di Harrod’s, il celebre grande magazzino, quando venne notata da un talent scout.

Di lì a poco sarebbero arrivate le sfilate e le campagne pubblicitarie, sino al passaggio, quasi per caso, alla recitazione e al successo di The Witcher e La Regina degli Scacchi. Nonostante l’amore per la recitazione Anya Taylor Joy non ha mai perso la passione per il fashion e oggi è un’icona di stile, ammirata e imitata in tutto il mondo.

In occasione della premiere di The Northman al Chinese Theatre di Hollywood, l’attrice non ha deluso le aspettative. Anya ha infatti sfilato sul red carpet con un lungo abito bianco, dal taglio laser, impreziosito da un colletto dorato. Un pezzo strepitoso, disegnato da Maria Grazia Chiuri, perfetto per esaltare la silhouette della star. Per esaltare l’outfit, Anya ha puntato su un beauty look elegante e chic: make up nude, una lunga treccia e manicure coordinata bianca e oro.

Non è certo la prima volta che la star stupisce sul tappeto rosso (e su Instagram), sfoggiando dei look raffinati e glamour. Global ambassador di Dior, alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia aveva sfoggiato un outfit rosa shocking con tanto di cappellino e scarpe ton sur ton, mentre ai Golden Globes 2021, aveva scelto uno splendido abito verde by Dior.

Il bianco però sembra essere il colore migliore per esaltare la bellezza eterea di Anya Taylor Joy. Lo scollo all’americana inoltre è ottimo per mettere in evidenza il fisico asciutto dell’attrice, evidenziando le spalle in modo elegante. Per l’occasione Anya ha puntato – giustamente – sul bralesse in un gioco di vedo-non vedo sensuale e chic, esattamente nel suo stile. A completare l’opera il collarino in oro: un piccolo capolavoro che dimostra quanto gli accessori possano fare la differenza in ogni look e come a volte basti davvero poco (soprattutto se la classe è innata) per rendere indimenticabile un outfit.