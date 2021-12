L’abito che Billie Eilish ha sfoggiato al Saturday Night Show è un tripudio di gioia natalizia

L 'abito di Billie Eilish sfoggiato al Saturday Night Live è un inno al Natale e il look che dovremmo sfoggiare per vivere appieno l'atmosfera magica delle feste

Che Billie Eilish fosse una trasformista lo sapevamo, ma non avremmo mai immaginato che sarebbe stata proprio lei, nell’ennesimo cambio look, a regalarci l’abito perfetto per le feste. Un tripudio di gioia natalizia, sfoggiata al Saturday Night Show, per la gioia dei fan e delle fashion victim, pronte a imitare la cantante più trasgressiva del momento.

Cosa ci piace? L’idea di un look al tempo stesso eccentrico, romantico e divertente per affrontare le feste con il giusto sprint. Un abito fuori dai soliti schemi, per donne glam e rock, proprio come la nostra Billie Eilish. Nel corso degli anni d’altronde, la popstar ci ha abituato alle sue metamorfosi, alla ricerca continua di uno stile diverso e di qualcosa che la differenziasse.

Se la sua musica è passata dal techno pop all’intimità, anche la chioma si è adattata, virando dal verde fluo, quasi radioattivo, al biondo, sino al corvino. Così come i suoi look che hanno vissuto con il tempo mutamenti che non sono passati inosservati. Abbiamo visto Billie Eilish indossare abiti principeschi, come quello rosa cipria di Oscar de La Renta, e jumpsuite oversize da vera super girl by Gucci. L’ultimo cambio di rotta ci regala una Billie in pieno stile natalizio con un outfit sorprendente e che non passa inosservato.

Ospite del Saturday Night Live, la cantante ha conquistato il palco con un total-look by Simone Rocha. Un pezzo unico della collezione primavera-estate 2022 che è un inno al Natale (un po' come l'outfit scelto qualche settimana fa da Blake Lively) e all’atmosfera giocosa che si respira in questo periodo. L’abito è costituito da una serie di sovrapposizioni di capi in rosso e bianco. Troviamo al di sotto una sottoveste in tulle color panna, caratterizza da spalline bordate con volant, seguita da una gonna tutù ricamata con delle perle e fiocchi color ciliegia. Non manca una blusa di ispirazione vittoriana con collo decorato da rouches e maniche di pizzo.

Ma non finisce qui, perché la Eilish, da vera regina della trasgressione e star in grado di anticipare i tempi, ha scelto di completare il look con maxi stivali che arrivano sino al ginocchio che strizzano l’occhio al modello doposci. Strepitosi gli accessori: degli orecchini-caramella che richiamano le candy canes, ossia i bastoncini di menta piperita tipici del Natale.