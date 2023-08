D al modello anni Cinquanta al vestito con scollo all'americana, passando per il Barbie style, ecco le ispirazioni che stavi cercando!

Gli abiti da cocktail hanno una lunga storia alle spalle, lo sapevi? Le origini risalgono addirittura agli anni Venti e Trenta. L’input è stata la necessità di trovare il vestito giusto per le feste in cui si ballava; che fosse quindi adatto alla situazione e permettesse di muoversi liberamente. Elegante ma non troppo, lungo poco sotto o poco sopra il ginocchio. Al massimo fino alle caviglie. Dal design non particolarmente elaborato e impegnativo. Quei tempi ormai sono lontanissimi, ma questo tipo di abito resta e resterà in scena forever. Con una connotazione diversa, certo. Se hai ricevuto l’invito a un evento semi informale, basta trovare un abito da cocktail online che ti stia a pennello e il dilemma del cosa-mi-metto è risolto!

Sì, va bene anche per il matrimonio di amici e parenti, se l’atmosfera è comunque… easy. Oppure party, anniversari, ricorrenze. Festeggiamenti vari ed eventuali, mettiamola così. Come fascia oraria, il galateo suggerisce quella compresa tra le 18:00 e le 20:00, al massimo 21:00. Ma un po’ di libertà, in tal senso, possiamo prendercela. Veniamo al dunque: ecco già pronta una selezione tutta per te!

Scollo all'americana

Lo scollo all’americana è sempre cool, riesce a non risultare troppo impegnativo. Ergo, è perfetto per un vestito da cocktail. Questo, in particolare, è anche caratterizzato da uno sfondo chiaro e una stampa floreale. La gonna ha un taglio asimmetrico: è più corta davanti.

L'abito a pois

No, i pois non tramonteranno mai. Soprattutto se di dimensioni contenute e giocati sul black&white. Come nel caso di questo vestito. Che ha un design retrò, fa venire in mente le pin up e richiama lo stile rockabilly. Bello e anche ironico al punto giusto!

In pizzo

Anche il fascino del pizzo non conosce tramonti, è innegabile. Tra gli abiti da cocktail online, abbiamo trovato questo: molto richiesto, raffinato e romantico. L’elemento che fa la differenza è il colore nude, perfettamente in linea con le tendenze del momento. Difficile trovare difetti a un vestito così!

Tubino

Quando si tratta di dress code cocktail, sicuramente il tubino è un grande classico. Ma è anche vero che le possibili interpretazioni sono infinite. Senza perdere di vista la semplicità, che è la cifra peculiare di questo capo, ecco un modello che piace molto: è drappeggiato in corrispondenza sia del corpetto che dalla gonna, ma i drappeggi seguono versi differenti dando un’idea di movimento (e occultando eventuali, presunti difetti). La gonna ha un taglio lievemente asimmetrico.

Anni Cinquanta

Un altro abito da cocktail online, un altro tubino. Questa volta in perfetto stile anni Cinquanta e in tessuto elasticizzato. Sfondo bianco, delicate fantasie floreali a contrasto. Il punto vita è sottolineato da una fascia, lo scollo è geometrico. La gonna tende a stringersi man mano che scende, avvolgendo sinuosamente il corpo. Lunghezza poco sotto il ginocchio. Quando si dice un vestito luminoso… e inattaccabile!

Barbie style

La Barbie mania ha contagiato anche te? Allora ecco una proposta che ti ruberà il cuore: un abito super chic rosa cipria, con spalline sottili e corpetto drappeggiato. La gonna è svasata e arriva quasi a metà polpaccio. Un modello adatto anche alle mezze stagioni, perché non leggerissimo.

