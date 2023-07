L e capsule dedicate all'iconica bambola, e al film che la celebra, si moltiplicano. E sono davvero un'ondata di romanticismo, sogno e ironia!

Il mondo si tinge di rosa. Anzi: per essere più precisi, il mondo si tinge… di Barbie. Ma c’era da aspettarselo. Quando si è diffusa la notizia relativa all’omonimo film, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, la curiosità ha subito raggiunto le stelle. Un entusiasmo globale che si è tradotto nel grande successo di un’estetica ben precisa: il Barbiecore. Che, nonostante sia passato un anno, non ha certamente perso consensi. Al contrario, si candida a diventare iconica. Ma adesso che la pellicola è uscita – anche in Italia, il 20 luglio – bisogna parlare di Barbie mania a tutti gli effetti! La mitica bambola è ovunque e si fa musa ispiratrice non solo nell’universo fashion ma in molti altri settori, dal food alla cosmesi. E proprio a proposito di abbigliamento e accessori, si sta andando oltre lo stesso Barbiecore. Barbie collezione moda 2023: sì, sono queste le parole magiche del momento.

Si moltiplicano capsule collection ispirate non solo a lei, ma anche al film e dunque agli outfit sfoggiati dalla Robbie davanti alla cinepresa. C’è da perdere la testa. Non ci credi? Dai un’occhiata qui!

Zara

A proposito di Barbie collezione moda 2023, non ci sono dubbi: la più attesa è stata quella di Zara. Sarà che sono stati bravi a creare suspense, sarà che hanno seminato sapienti indizi; fatto sta che l'abbiamo aspettata con ansia e fin dall’esordio è stata un successo. Davvero sembra di avere davanti il guardaroba di Barbie: è un trionfo di rosa, fucsia, bianco; di quadretti dall’impronta retrò, corsetti, shorts, top cropped. Tessuti glitterati e satinati. Il colosso spagnolo ha lasciato che anche il film stimolasse la creatività, come dimostrano le jumpsuit e le gonne lunghe in denim, i gilet da cowboy e proprio quei quadrati rosa e bianchi. Touché!

1/6 Abito check senza spalline (ZARA) 2/6 Bustino check con ferretti (ZARA) 3/6 Bomber satinato reversibile (ZARA) 4/6 Pantaloni in tessuto tipo denim metallizzato (ZARA) 5/6 Tuta jumpsuit in denim (ZARA) 6/6 Felpa cropped con cappuccio (ZARA) PREV NEXT

Primark

… Hai presenti quei costumi fluo sfoggiati da Margot Robbie e Ryan Gosling nel film Barbie? Ecco: ne puoi trovare di molto simili da Primark, che firma la collezione Barbie The Movie. E poi altri capi beachwear, minidress rosa a canotta e micro shorts. Persino turbanti/asciugamano per capelli. In questo caso la cifra stilistica è il mood californiano. Con un bel tocco di ironia!

1/5 Costume da bagno intero con stampa fluo 2/5 Shorts elasticizzati (PRIMARK) 3/5 Minidress a canotta (PRIMARK) 4/5 Turbante asciugamano per capelli (PRIMARK) 5/5 Ciabatte rosa pelose (PRIMARK) PREV NEXT

Bershka

C’è un altro marchio spagnolo che propone una collezione dedicata a Barbie: Bershka. Variegata e decisamente urban; comprende – tra l’altro – corsetti, grintosi mididresses chiusi da zip e caratterizzati da stampe lettering, baby tee e t-shirt oversize.

1/5 Corsetto effetto tie dye con stampa lettering (BERSHKA) 2/5 Vestito midi con spacco e chiusura zip anteriore (BERSHKA) 3/5 Baby tee con stampa Barbie (BERSHKA) 4/5 T-shirt oversize con stampa (BERSHKA) 5/5 Sneakers chunky (BERSHKA) PREV NEXT

Aldo

Veniamo agli accessori. Barbie X ALDO è una limited edition romantica, girlish e anche divertente. Per chi sa armarsi di un pizzico di faccia tosta e abitare – perché no? – la dimensione del sogno. Rosa, rosa e ancora rosa. In alternativa, fucsia. Scarpe trasparenti con tacchi scultura, applicazioni di strass, vezzose borsette a mano, cuoricini e glitter: non manca niente!

1/5 Sandalo con tacco scultura e cinturino alla caviglia (ALDO) 2/5 Décolleté trasparente con monogram B monogramma gemmato all-over (ALDO) 3/5 Slingback trasparente con decorazione a forma di cuore (ALDO) 4/5 Sandali platform con cinturino alla caviglia (ALDO) 5/5 Handbag decorata con lettering di strass (ALDO) PREV NEXT

Kiabi

Tornando all'abbigliamento, il brand francese Kiabi si unisce al coro, mantienendo però un certo low profile. Propone t-shirt basic, dalla vestibilità regular, ma arricchite da stampe che celebrano Barbie e il suo intramontabile fascino. Sono capi easy e sporty, pensati per il tempo libero.

1/3 T-shirt bianca con stampa "Barbie" (KIABI) 2/3 T-shirt nera regular fit con stampa (KIABI) 3/3 T-shirt Barbie "Living the dream) (KIABI) PREV NEXT

Gap

Stesso discorso per il brand statunitense Gap: la rilettura della Barbie mania avviene all’insegna di una semplicità totale. T-shirt, canotte cropped, cappellini da baseball; le due parole “Gap Barbie” e il gioco è fatto.

1/3 T-shirt rosa chiaro con stampa Barbie (GAP) 2/3 To cropped con stampa lettering (GAP) 3/3 Baseball cap Barbie (GAP) PREV NEXT

Superga

Un’altra Barbie collezione moda 2023 che ci conquista senza riserve? Quella firmata Superga. Composta da sneakers per tutti i gusti e anche tutte le età. Si va dal modello con maxi platform a quello che cattura sguardi con le sue stampe ultra vivaci; dalla scarpa candida con inserti rosa a quella minimalista (ma 100% pink). Wow!

1/4 Sneakers con stampa illustrata all-over (SUPERGA) 2/4 Sneakers con logo lettering (SUPERGA) 3/4 Sneakers con pattern composto dalla lettera B (SUPERGA) 4/4 Sneakers con platform 4 cm (SUPERGA) PREV NEXT