A bbiamo passato in rassegna la collezione estiva del noto brand spagnolo: ecco le proposte a prezzi super scontati da non lasciarsi scappare!

Zara è tra i marchi moda più noti e apprezzati, deve buona parte del successo alla sua trasversalità. Non ci riferiamo soltanto alle numerose collezioni, che prendono forma da differenti input stilistici, ma anche alla capacità di intercettare target diversi. Pur trattandosi di fast fashion, piace a tutti. Anche alle celebs di ogni dove: la prima che viene in mente è Kate Middleton, ma del folto gruppo fanno parte anche Olivia Palermo, Lily Collins, Chiara Ferragni, Giulia Salemi. Anche tu hai un debole per il brand spagnolo? Allora c’è da scatenarsi: sono cominciati i saldi estivi Zara!

Abbiamo selezionato 12 capi che si possono acquistare anche su Zara online, in tutta comodità. È un mix di proposte perfettamente in linea con le tendenza del momento e pezzi invece più classici, che non temono tramonti. Andiamo!

1. Gonna bianca con ricami a contrasto

59,95 EUR - 39,95 EUR

Le gonne boho chic sono un must dell’estate: ampie e fresche, midi o maxi. Questa è bianca, a vita alta con elastico regolabile, arricchita da delicati ricami neri a contrasto. La facilità con cui si può abbinare è un altro suo punto di forza; un top corto è il massimo.

2. Bermuda con tasche e impunture

29,95 EUR - 19,95 EUR

Gli shorts non si discutono, ma quest’anno i bermuda si sono presi la rivincita. Li abbiamo riscoperti e adesso non possiamo più farne a meno. Decisamente cool sono questi bermuda Zara con tasche e impunture, verde militare, a vita media regolabile tramite laccio elasticizzato. Una canotta o un top, un paio di sneakers o sandali flat e il gioco è fatto. Ma li vediamo bene, anzi benissimo anche con un tacco medio.

3. Top gioiello

12,95 EUR - 5,95 EUR

A proposito di top: da Zara ce ne sono decine, davvero per tutti i gusti. Ne abbiamo scelto uno particolare, impreziosito lungo il bordo inferiore con frange e ricami metallici. Un capo elegante? Sì e no, nel senso che si rivela perfetto anche nelle combo con capi ultra casual. Una parola sola, un’idea: jeans!

4. Mesh dress

39,95 EUR - 19,95 EUR

Lo sai già: gli abiti trasparenti sono a dir poco trendy. E la trasparenza è data non soltanto da tessuti ad hoc come l’organza e il tulle, ma anche da particolari lavorazioni. Come il crochet e la rete. E allora ti mostriamo un mesh dress Zara che ci piace molto: lungo, asimmetrico e con scollo rotondo. Super scontato.

5. Shorts crochet

22,95 EUR - 15,95 EUR

Si parlava di crochet e questa è una vera chicca per le it-girls: gli shorts bianchi all’uncinetto, con vita alta ed elasticizzata. Magnifici per andare al mare, ma anche per tutti gli outfit da giorno che facciamo rima con relax!

6. Infradito platform

49,95 EUR - 29,95 EUR

Un’estate senza ciabatte infradito non riusciremmo neppure a concepirla. Sono comodissime, glam, stanno bene con un’infinità di outfit. E se vuoi “elevarti”, dai un’occhiata a queste, in versione platform. la zeppa è alta 10,3 cm.

7. Borsa in rafia

39,95 EUR - 25,95 EUR

Quando ci sono gli sconti da Zara, comprare anche una borsa è un istinto naturale. Quelle in paglia o rafia sono tra le fashion manie del momento e questo modello a cesta con manici sembra chiamarci a gran voce. C’è anche la tracolla removibile.

8. Pantaloni cargo satinati

39,95 EUR - 25,95 EUR

Anche i pantaloni cargo sono tornati sulla scena fashion e ci resteranno a lungo, ne siamo certi. Tra le proposte Zara, eccone una molto originale: il tessuto è liscio e leggero, il colore è un malva che cattura l’attenzione con delicatezza. Promosso!

9. Top monospalla

15,95 EUR - 9,95 EUR

Con i pantaloni cargo – ma non solo – va a nozze tutto ciò che è corto: top, t-shirt, corsetti. Un top monospalla è il trend nel trend. E naturalmente, passando in rassegna i saldi estivi Zara ne abbiamo trovato uno. Semplicissimo ma d’effetto. Decisamente un capo jolly.

10. Mocassini slingback

45,95 EUR - 29,95 EUR

La collezione scarpe Zara si fa sempre più ricca e gli sconti estivi sono il momento giusto per togliersi qualche sfizio. Questi mocassini rosa slingback con punta quadrata fanno la gioia delle fashioniste, senza riserve.

11. Body con cut out

11,95 EUR - 5,95 EUR

… Direttamente dai mitici anni Ottanta, ecco di nuovo il body fra noi. Un ritorno decisamente gradito, un capo easy ma allo stesso tempo sensuale. Ancora di più se incontra un altro trend: il cut out. In questo caso, ci sono due aperture tondeggianti su un fianco. Lo scollo è rotondo, le spalline sono larghe. Si chiude dietro, tramite bottoncini automatici.

12. Jeans cropped a vita alta

Quali jeans Zara scegliere in occasione dei saldi estivi 2023? Ci abbiamo pensato un po’ e alla fine abbiamo deciso per questi: cropped, a vita alta e dall’effetto slavato. Lo strappo su un ginocchio è il dettaglio in più!