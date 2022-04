Il top a righe e la gonna in pelle di Chiara Ferragni sono il trend casual da copiare subito

B rioso, casual e al contempo sexy e raffinatissimo, il look scelto da Chiara Ferragni per il 25 aprile è un’ode alla bella stagione

Il mix perfetto tra l’effortless chic dall’aura parigina e il trend color pop protagonista assoluto delle passerelle primavera/estate 2022? Lo sfoggia la nostra Chiara Ferragni! Regina indiscussa della sapiente combinazione tra capi e accessori athleisure miscelati con pezzi basici eleganti arricchiti da accenti cromatici d’impatto, la splendida Chiara non smette di stupire. Questa volta lo ha fatto in occasione del pranzo del 25 aprile optando per un look super femminile e brioso, tutto da copiare!

Sbarazzino e al contempo raffinatissimo, l’outfit scelto per questo lunedì di festa si focalizza sostanzialmente su due capi di base e tre accessori che fanno la differenza. Vediamoli nel dettaglio! Vero e proprio inno al colore della primavera, il crop top a maniche lunghe di Zara è il capo più colorato e trendy dell’intero outfit. Evoluzione contemporanea di un classico senza tempo, la marinière, pezzo chiave degli outfit delle donne francesi, questa versione pop è un omaggio a due dei colori di tendenza della stagione: l’orange tiger e il very pery.

Due cromie che parlano di ottimismo, carica e vitalità e che l’influencer e imprenditrice digitale ha deciso di abbinare a un capo dalla sensualità decisa e al contempo discreta. Di quale capo parliamo? Della gonna in pelle, lunga, nera e con spacco laterale. Un capo decisamente sexy che la nostra Chiara ha saputo rendere più casual e daily chic. Come? Grazie all’impeccabile abbinamento con un paio di Superga total white dalle quali spuntano i calzini con l’inconfondibile occhio del brand Chiara Ferragni.

Il quid in più? Lo danno due elementi diametralmente opposti, ma egualmente decisivi per delineare l’intero concept di questo outfit vincente. Parliamo del cappellino da baseball di Celine, anch’esso nella splendida cromia orange tiger e della mini bag a mano total nude, raffinatissima.

Collane girocollo, bracciali e anelli in oro bianco e oro giallo sono i gioielli che contribuiscono a impreziosire un mood contemporaneo e brioso perfettamente enfatizzato da un'altra chicca trendy. L'avete notata, vero? Si tratta della scelta super girly di uno smalto rosa bubblegum che sarà una delle tendenze unghie più cool della primavera/estate 2022.