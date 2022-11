Sì, l’abito di Paola Turani (con l’hijab) è davvero un incanto

P aola Turani conquista l'evento di beneficenza con un abito lungo favoloso che ci svela le nuove tendenze fashion

Side boobs e hijab per un look sensuale e super femminile: Paola Turani ci regala l’ennesima perla fashion con un outfit spettacolare. L’occasione è Convivio, l’evento milanese che unisce moda e beneficenza, dove Paola è sbarcata insieme a tantissime altre celebrity.

All’evento benefico, Paola si è fatta notare grazie a un abito favoloso. Un pezzo unico, color champagne, caratterizzato da una profonda scollatura, con la schiena scoperta e uno strepitoso side boobs. A completare il look un velo che sembra ispirarsi all’hijab, il celebre velo islamico. Da qualche tempo infatti questo capo, simbolo di fede, è stato rivisitato e reinterpretato in chiave fashion, anche grazie al supporto di alcune star di Tik Tok.

Ma il punto di forza del look di Paola Turani (che troviamo favoloso!) resta senza dubbio il side boobs. La scelta di non indossare il reggiseno è – ammettiamolo – liberatoria, ma soprattutto super trendy. Elegante e very chic, il side boobs nasconde molto più della semplice necessità di non indossare un pezzo di lingerie per via della scollatura. Piuttosto è la tendenza che ci serviva per affrontare al meglio questa stagione e liberarci finalmente da alcuni tabù. Ad esempio quello secondo cui il side boobs è permesso solo a chi ha una taglia di seno piccola.

Ce lo dimostra Kylie Jenner (seguita dalla sorella Kim Kardashian) che non teme di svelare le forme con scollature vertiginose e glamour. La moda impone di sfoggiare abiti lunghi, puntando su scolli a V, con un taglio che sia dritto. Il loro segreto? Cuciture in grado di sostenere décolleté al meglio, accarezzando le forme naturali senza creare nessun timore e consentendoci di affrontare la serata libere e serene.

D’altronde rinunciare al reggiseno – complici scollature o forme particolari degli abiti – è sempre più un trend. La tendenza no bra d’altronde ha moltissimi vantaggi oggettivi e dimostrati. Prima di tutto il senso di libertà e di mancanza di costrizione che genera liberarsi da gancetti e merletti, ma anche la maggior traspirazione. E se la scienza ha già svelato che un seno lasciato “libero” produce più collagene, la sostanza che naturalmente favorisce la tonicità dei tessuti, l’inverno è il momento perfetto per indossare reggiseni sportivi, bralette a spalla larga e crop top abbinate ai capispalla di tendenza. I migliori? I cappotti over con spalline stile anni Ottanta, la giacca baggy e il fake fur. Per sentirsi libere, belle e sensuali, sempre.