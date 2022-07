Verde e perfettamente disegnato: l’abito di Hailey Bieber è un incanto

E se fosse il verde avocado il colore dell'anno? L'abito di Hailey Bieber, indossato ad un matrimonio, è un vero incanto

L’avocado mania non impazza solo in cucina ma anche nella moda; a lanciare il trend è Hailey Bieber che sul suo profilo Instagram indossa un abito Versace che le sta un amore. Verde e perfettamente disegnato, l’abito è uno dei più belli che abbia mai indossato; la modella e moglie di Justin Bieber ha utilizzato il green dress per il matrimonio di Lauren Rothberg e Michael Rather.

L’abito, appartenente alla collezione Versace autunno inverno 2022, ha sfilato in passerella anche in rosa: cortissimo, con bustino strutturato e spalline con dettaglio gioiello è senza dubbio un incanto. L’abito, è piaciuto così tanto ad Hailey che l’abbiamo già vista anche con la versione pink.

Hailey Bieber è apparsa al matrimonio e con il suo fascino ha rubato la scena a tutte: un abito cortissimo che ha messo in evidenza il suo fisico scolpito e la sua femminilità. La bellissima 25enne ha condiviso alcuni scatti in un carosello Instagram accompagnando il tutto con una didascalia in cui viene evidenziato il color avocado scelto per l’occasione.

Con un make up minimale, lip gloss sulle labbra e mascara sulle ciglia, la splendida top model incanta tutti anche grazie ad un paio di orecchini estremamente luminosi che attirano l’attenzione sul volto. I capelli biondissimi e voluminosi sono stati raccolti, lasciando però che qualche ciocca cadesse verso il viso.

Un proverbio dice << chi di verde si veste di sua beltà si fida>>; ma Hailey non ha certo nulla da temere con la sua bellezza mozzafiato e infatti è davvero un incanto avvolta in questo mini dress attillato.

Con un abito attillatissimo, la top model ha partecipato ad un matrimonio. Il dress, che le abbiamo già visto indossare nella versione pink sembra cucito apposta per lei. Appartenente alla nuova collezione fall winter che abbiamo visto sfilare in passerella, rappresenta in pieno lo stile Versace che sappiamo essere tra i brand preferiti della modella e influencer.

L’abito di Hailey Bieber indossato al matrimonio nel weekend è color verde avocado e perfettamente disegnato: che sia questo il colore dell’estate? Se vuoi copiare il look di Hailey ricorda che per le regole dell’armocromia, il verde avocado si intona alla perfezione alla stagione autunnale.