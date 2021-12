É caldo, avvolgente, comodo. E super glam. Non più una semplice tendenza, ma uno di quei capi che non possono mancare nell'armadio di una it-girl!

Ci sono trend che sembrano meteore: compaiono nell’universo fashion, portano con sé una luce intensa, ma poi si dissolvono. E ce ne sono altri, invece, che restano lì. Conquistano un loro posto, svelano sempre nuove potenzialità, seducono tutti – a cominciare dagli stessi designer – a colpi di fascino e versatilità. É il caso dell’abito in maglia, che continua ad attraversare le stagioni senza perdere appeal. E che, da semplice tendenza, ha guadagnato il titolo di must have. Ha già sedotto anche te o per il momento ti ha solo incuriosita? In ogni caso, merita un pit stop. Accendiamo i riflettori sul knit dress.

Le chiavi del successo

L’abito in maglia non è una novità assoluta, anzi ha parecchi anni sulle spalle. Sai da chi sono stati lanciati i primi modelli, che erano in maglia rasata? Da Coco Chanel: anche in questo ha dimostrato la capacità di precedere tutti, in un certo senso la moda stessa. Nell’arco del tempo il knit dress ha vissuto fasi up e fasi down, ma da qualche stagione è tornato prepotentemente in scena e ci resterà, ne siamo certi. É un egregio rappresentante del cozy style: comodo, caldo, morbido e glam. Le attuali interpretazioni mirano a valorizzare la silhouette, ma anche la materia prima; ecco allora che il tricot diventa protagonista, ecco i filati intrecciarsi armoniosamente traducendosi in disegni e giochi di volumi. Ecco le coste, che non temono dissensi. La tradizione, cioè quel “lavorare a maglia” hand made che inevitabilmente ci riporta indietro nel tempo, è una chiara musa ispiratrice. Ma sull’altro fronte troviamo sia abiti in maglia lisci che dalle texture più lineari e delicate, dagli spessori lievi. Ce n’è per tutti i gusti.

Le nuove declinazioni

Gli abiti in maglia più cool per l’Autunno/Inverno 2021-2022 sono lunghi, più di rado midi; nella maggior parte dei casi monocromo, oppure giocati sul ton sur ton. Sono fascianti o caratterizzati da volumi più ampi e morbidi. Nel primo caso, proprio le aderenze diventano manifesto di una femminilità che si fa notare con decisione; nel secondo entrano spesso in gioco escamotage creativi che consentono di arrivare allo stesso risultato: spacchi in primis – su un lato o davanti - ma anche spalle scoperte, scampanature che dirottano l’attenzione sui fianchi, strategiche asimmetrie. Doveroso citare anche gli abiti in maglia cut out, con tagli d’effetto che permettono di alzare il tiro, e quelli con maniche a palloncino, per un tocco romantico e retrò. Il leit motiv è un concetto ben preciso: la maglia non è mai stata così sexy.

I colori più trendy

Per questa stagione non ci sono dubbi: quando si tratta di abiti in maglia, la palma della vittoria va al bianco. E dalle passerelle è giunta più di una conferma. In questa declinazione, il bianco diventa un raffinato simbolo della stagione invernale, facendosi al tempo stesso ambasciatore di luminosità. Altri colori molto gettonati sono quelli neutri - dal grigio al beige – e quelli più caldi, che richiamano la natura: marrone, terra bruciata, ocra. Il nero è sempre una carta vincente, of course. Preferisci invece le tonalità più intense e vivaci? Punta sul blu oppure sul rosso.

Come abbinarlo

Il knit dress pretende di essere sempre in primo piano. Questo significa evitare fronzoli e, allo stesso tempo, scegliere accessori che lo mettano in risalto. Capitolo scarpe: l’accoppiata da 10 e lode è quella con gli stivali. Per il dailywear, via libera sia ai modelli con suola bassa, anche chunky, che a quelli con tacco, preferibilmente a cono. Dopo il tramonto, infila i tuoi stivali cuissard – bene pure i tacchi a spillo - e conquista il mondo! Tornando agli outfit da giorno, se ti intrigano i contrasti puoi optare per le sneakers o per gli anfibi. E la borsa? Dev’essere una sorta di fil rouge: abbinata, quindi, al vestito stesso oppure alle scarpe. Se vuoi un aggiungere un quid, anche in termini di personalizzazione, sappi che la soluzione perfetta è la cintura: preferibilmente alta e che esalti il punto vita. Infine, il capospalla. Le opzioni vincenti sono due, ovvero il blazer, anche di taglio maschile, e il cappotto lungo, a contrasto oppure en pendant.

