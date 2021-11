S tunning, per dirlo all'inglese: alla Royal Albert Hall, Kate Middleton ha sfoggiato un abito verde scintillante elegantissimo, dando a tutti una vera lezione di eleganza (e sostenibilità)

Tutti gli occhi sono puntati su di lei: d'altronde Kate Middleton è una donna d'oro, il fiore all'occhiello della Royal Family inglese, colei che tutti, più o meno manifestamente, vorrebbero veder sedere sul trono accanto all'innamoratissimo marito William.

E che l'attenzione su ogni sua mossa è alta (anzi, altissima), Kate lo sa benissimo: per questo ci stupisce con delle lezioni d'eleganza da manuale. L'ultima in ordine di tempo? Lo sfoggio di un abito verde scintillante, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L'occasione era la prima della Royal Variety Performance tenutasi alla Royal Albert Hall: fotografi e presenti sono rimasti folgorati dal red carpet della Middleton, una vera diva in un abito smeraldo che, in realtà, avevamo già visto.

Sì, perché la Duchessa (come molte altre royal, tra cui Letizia di Spagna) è sempre più attenta al tema del riuso e della sostenibilità e l'abito in questione era già stato indossato nel 2019, per un ricevimento organizzato dall'Alto Commissario Britannico in Pakistan.

Realizzato su misura per lei dalla stilista britannica Jenny Packham, l'abito fa parte della collezione autunno-inverno 2020 e non è più in vendita: in origine, però, il costo si attestava intorno alle 3.800 sterline.

Un costo che potrebbe sembrare alto ma che, in realtà, è perfettamente commisurato: si tratta di un evening dress studiato per slanciare fisici longilinei e per essere assolutamente d'effetto.

Il lavoro fatto su misura, poi, ha letteralmente reso un disegno perfetto del corpo della Middleton. Il punto vita stretto e impreziosito da gemme luminose le conferisce armonia, mentre lo scollo rotondo e le spalline conferiscono una sobrietà chic, compensando il tripudio di lustrini, glitter e di pietre cucite rigorosamente a mano.

Lungo fino al pavimento e con maniche a sbuffo che si arricciano sui polsi, questo capolavoro sartoriale è esaltato anche dagli accessori della Middleton: per completare la sua mise, infatti, la Duchessa ha indossato delle décolleté a punta in suede verdi e una pochette verde e dorata.

Perfetti anche trucco e parrucco: l'acconciatura laterale fatta di morbide onde e ha indossato e il trucco leggero e ben definito sugli occhi l'ha letteralmente fatta splendere. Impeccabile!