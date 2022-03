P iccoli o grandi poco importa, la cosa da sapere è che bene averli. Gli accessori cool sono un pezzo immancabile per un look degno delle migliori foto di streetstyle. E se sei alla ricerca di quelli giusti, qui avrai l'imbarazzo della scelta.



Si fa presto a dire accessori, ma è così facile trovare quelli giusti? Dai portafogli ai portachiavi passando per i cappelli più cool del momento: abbiamo provato a selezione gli accessori moda da comprare online che proprio non possono mancare nel tuo guardaroba.

Qualche idea? Il bucket hat con mini logo perfetto sia per la primavera che per l'estate oppure, per chi è obsessed dai capelli, il baseball cap con stampa animalier che si abbinerà anche al più classico dei trench.

Portachiavi

Banale un portachiavi? Non per noi che facciamo attenzione anche ai minimi dettagli. Questo di Furla è un evergreen che abbina la pelle al metallo dorato, perfetto anche come regalo per le amiche.

Maxi cintura

Sopra un blazer, un cappotto, un vestito lungo, una camicia di lino e poi? Le possibilità di abbinamento della maxi cintura color ecrù sono davvero infiniti. Impossibile non averne, almeno, una.

Foulard

Un tocco un po' vintage ma che, in realtà, ha mille facce che ancora forse non conosci. Un foulard cammello, con maxi stampa Trussardi, diventerà la perfetta sciarpa da mezza stagione, arricchirà i tuoi cappotti invernali e, perché no, potrò diventare un di più per le borse che ti sembrano un po' noiose.

Bucket hat

Niente bucket hat tra i tuoi accessori moda? È arrivato il momento di rimediare con questo modello monocrome con mini logo di Tommy Hilfiger. Il perfetto pezzo di transizione tra inverno e primavera.

Pochette da polso

Qui ci sta il minimo indispensabile, ma il minimo che devi assolutamente avere. Da tenere sempre in borsa e da sfruttare nelle situazione che richiedono un accessorio più formale dove tenere smartphone e documenti.

Micro bag

Le micro bag sono tra le borse di tendenza della stagione e, a volte, diventano davvero microscopiche. Eppure non riusciamo a dirgli di no, specialmente quando sono coloratissime e riportano alla mente concerti e festival.

Pinza per capelli

Un po' anni '90 un po' inno alla comodità. Le maxi pins per i capelli sono quell'accessorio cross tra moda e beauty che tutte le amanti dello streetstyle devono avere. A noi piace nella versione check e squadrata, a te?

Baseball cap

Ami più i classici e meno le tendenze? Abbiamo trovato il cappello anche per te. Visiera curva e stampa animalier lo renderanno un pezzo imperdibile, utile e davvero cool.

