È arrivato il momento di prendere carta e penna e prendere appunti su quelle che saranno le IT bag della stagione calda del 2022. Dai colori alle forme, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Non c'è mai un momento sbagliato per fare shopping e le tendenze sono lo spunto perfetto. Proprio per questo è fondamentale scoprire quali sono le borse per la primavera estate 2022 da comprare online per completare qualsiasi look in vista dei mesi più caldi. Tornano i colori, compresi i fluo, i motivi crochet, che strizzano l'occhio agli anni '70, fino alle camera bag utili da sfruttare ogni giorno per andare al lavoro e anche in vacanza. Niente paura per il budget, le proposte sono davvero tantissime e sono perfette per chiunque; qui, infatti, troverai una pre selezione delle borse online che ti conquisteranno al primo sguardo.

Micro bag

La moda è fatti di contrasti, lo sappiamo. E dopo anni dove le borse più erano maxi più erano cool, ora si torna indietro andando alla scoperta delle misure XXS. Piccole, anzi micro, tanto da contenere uno smartphone o poco più. Impossibile usarle? C'è un trucco, accoppiare la versione micro, magari dal colore vitaminico come questa di Stradivarius, a una borsa più grande con tutto il necessario.

Crochet

Quel fascino un po' vintage e po' handmade: inutile negarlo, le bag a tema crochet sono un must della stagione primavera/estate 2022. Questa di Mango, realizzata con il classico pattern granny square si abbinerà alla perfezione sia con i tuoi look da città che quelli da week end fuori porta.

Ruffle bag

Arricciate, arruffate, stropicciate: le borse della prossima stagione amano le texture date anche dai material. Questa bag di Jw Pei non si contraddistingue solo per la sua forma di tendenza e un po' anni '90, ma anche per il pellame vegan che riproduce fedelmente la versione real, ma in una versione decisamente più green.

Borsa a mano

Tra le tendenze di borse online e gli imperdibili di stagione c'è bisogno anche di un po' di certezze e una borsa a mano dove contenere tutto ciò che serve. Insomma un grande classico come la borsa a mano dalla forma squadrata di About You: semplice, lineare e mai fuori luogo. Da avere.

Secchiello

Come fare a dire di no a questo mini secchiello in tela? Noi non ce la sentiamo e siamo sicuri che anche tu lo amerai alla follia, merito anche della stampa iconica di Fiorucci. Un vero viaggio nel tempo e nell'adolescenza di molte, vero?!

Knot bag

Continua la saga delle mini e micro borse e, questa volta, sono le tonalità pastello a rendere unica questa mini purse in raso di Top Shop. Non sottovalutarla: si abbinerà facilmente ai look super colorati, ma diventerà indispensabile anche per la stagione delle cerimonie che sta arrivando.

Crossbody

Programmi per le vacanze e week end fuori porta? È arrivato il momento di pianificare l'agenda e, tra un valigia e l'altra, non dimenticare la borsa perfetta. Questa cross body firmata Michael Kors è comoda, capiente ed è la perfetta camera bag che si abbinerà facilmente con il trench in primavera e sopra un t-shirt total white in estate.

Shopper

Cosa rende questa shopper di Trussardi indispensabile? Manici lunghi in catena, come vogliono le tendenze, manici per trasformarla in un borsa a mano, motivo padded e super capienza. Se non ti è bastato questo per convincerti cos'altro possiamo aggiungere?

