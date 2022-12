N on c'è look completo senza i giusti accessori e i must have del momento sono tutti raccolti qui per essere donati (anche a te stessa!) il 25 dicembre

Meglio regalarli o regalarseli? Qualsiasi sia la tua risposta è fondamentale conoscere gli must-have che arricchiranno il guardaroba di tutti dopo l'apertura dei pacchetti il 25 dicembre. E quindi sì: sarà bene passare in rassegna tutti gli accessori da regalare a Natale (e magari reperibili online). Non solo cappelli e balaclava per coprirsi e ripararsi dal freddo, ma anche piccole aggiunte luccicanti per le feste che potrebbero cambiare il tuo look (sì lo ribadiamo, anche gli "autoregali" valgono), a volte anche con una minima spesa.

E se l'inverno ci costringe a stratificazioni continue e ad aggiungere pezzi su pezzi per sopravvivere alle gelide temperature, allora è l'occasione giusta per aggiungere dettagli di stile che non solo caratterizzeranno quello che sarà il tuo stile per tutto l'anno ma ti porteranno in linea con le tendenze del momento.

É allora arrivato dunque il momento di fare un recap degli accessori must have da regalare a Natale con un solo click online e far trovare (o trovare!) sotto l'albero.

Il teddy cap

Non solo beanie, anche i capelli da baseball sono una certezza del momento. E se per l'estate e la primavera si caratterizzano grazie all'uso del cotone, per l'inverno divento morbidi e confortevoli. Merito della versione teddy che oltre a scaldare è anche super cool.

La cover con tracolla

Banale? Forse, ma la tracolla per lo smartphone è da avere assolutamente. In mille e più colori, questo accessorio non è solo utile ma assicura anche il telefono. Da avere sempre sottomano e da tenere a tracolla insieme alla tua fashion bag preferita. Assolutamente tra gli accessori da regalare a Natale e acquistare comodamente online.

Lo zaino sostenibile

Lo zaino oggi è una valida lternatia alle borse più fashion del momento. Oltre a essere indispensabile per chi trasporta laptop e simili ed è amato soprattutto da chi preferisce no stile più sporty. Questo backpack firmato Marc O'Polo, non è solo super cool per la sua forma, ma anche per i materiali utilizzati. Le fibre, infatti, sono realizzate in poliestere prodotto da bottiglie in PET raccolte e riciclate nelle regioni costiere.

Occhiali da sole Viva Magenta

Il colore Viva Magenta è stato ufficialmente eletto da Pantone come tonalità ideale per il 2023. E, ovviamente, gli accessori non possono che tingersi con questa tonalità. Proprio come questo modello di Calvin Klein Eyewear. Una tinta presente non solo sulla montatura, ma che viene ripresa anche sulla lente.

Bangle

Mini o maxi poco importa, sta di fatto che i bangle sono tornati a conquistare i nostri polsi ritagliandosi un posto speciale. Da portare sopra i maglioni d'inverno, ma anche insieme a camicie o body smanicati. Aggiungeranno luce a ogni look, dovrai solo scegliere se in oro, come questo di Tommy Hilfiger, o in argento... il tuo sottotono cosa dice?

Cristal Bra

Inaspettato ma pronto per aggiungere luce a qualsiasi tuo look. Si chiama cristal bra e, se hai voglia di osare, potrai anche indossarlo sono un suit con pantaloni oppure, in una versione più castigata, sopra a una camicia total white. Qualunque sarà la tua scelta, lascerai il segno.

Maxi sciarpa

Calda, morbida e colorata: cosa volere di più da una maxi sciarpa. Da indossare con un cappotto total black per aggiungere sfumature o con uno in tinta: solo il tuo gusto e il tuo stile decideranno. Ricorda la regola della stagione: se sono lunghe, anzi lunghissime, è meglio.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.