D alla beach bag agli occhiali da sole, il parco accessori spiaggia per l’estate 2022 sarà più cool che mai! Ecco i must have per un’estate in riva al mare all’insegna dello stile

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare… Okay, ma almeno agli accessori spiaggia vogliamo dare una rinfrescata? Ammettiamolo: lo shopping per le vacanze sotto l’ombrellone è una delle parti più divertenti di tutta la faccenda. E, ovviamente, gli accessori spiaggia per l’estate 2022 ci aspettano golosi come frutti estivi. Non sarà certo un caso che uno tiri l’altro come le ciliegie!

Ovviamente perdersi nel mare magnum (è davvero il caso di dirlo!) di proposte e lasciarsi prendere la mano con acquisti che poi potrebbero rivelarsi sbagliati è un attimo. Ecco perché abbiamo pensato di darti una mano, selezionando gli accessori spiaggia estate 2022 edition più cool del momento.

Vedrai: dalla borsa, ai sandali, passando per i bijoux sarai assolutamente impeccabile.

Pronta? Iniziamo con gli appunti shopping, per un’estate al mare che non dimentichi lo stile in città!

Sandali & co.

Partiamo con sandali, ciabattine e compagnia bella. Quest’anno pare sia arrivato il momento di appendere le infradito di gomma al chiodo, in favore di zoccoli e slider.

Dai tanto discussi ugly sandals e clogs alle ciabattine sfiziose fino ad arrivare ai riedit di modelli iconici, il panorama degli accessori spiaggia targati estate 2022 si fa davvero interessante! Una delle parole d’ordine da non dimenticare? Colore, che per questa stagione si fa pieno e vibrante.

Sunglasses mania

Come andare al mare, col sole in fronte, senza inforcare un bel paio di occhiali? Non è possibile, i sunglasses sono tra gli accessori spiaggia must have. E se devi sceglierne un paio nuovo di zecca, sappi che i modelli di tendenza quest’anno amano farsi notare, tra forme geometriche, dimensioni oversize e colori sfiziosi. Insomma, è ufficiale: gli occhiali da sole diventano veri protagonisti del look!

Beach bags

Tra gli indispensabili per il mare non possiamo certo dimenticare una bella borsa, che contenga tutto ciò che serve a farci godere la giornata al massimo! E quindi sì, la prima parola chiave è senz’altro “capienza”. Ma se la seconda è di certo “comodità”, la terza non può essere che “stile”.

Ecco dunque che per la tua borsa mare targata 2022 potrai spaziare tra i classici modelli in paglia e rafia (sempre molto chic) ma anche pensare di virare decisa su fishnet bag e variazioni sul tema in crochet. Non avrai che l’imbarazzo della scelta!

Cappelli… che passione!

Bene, arrivati a questo punto sappiamo cosa ti sta passando per la tesa: serve un cappello! E in effetti il copricapo è uno di quegli accessori spiaggia utili e belli, ai quali viene difficile dire di “no”.

Quest’anno potrai sbizzarrirti tra modelli a tesa medio-larga in paglia intrecciata dall’allure chic oppure, per look più sportivi e cool, puntare su un bel bucket hat (magari in crochet) o su un baseball cap. Ma puoi pensare anche di fare man-bassa di tutti i modelli più cute in circolazione e scegliere il tuo modello quotidiano in base al look, cosa ne dici?

Un gioiello di accessorio

In ultimo, ma non per importanza, è arrivato il momento di pensare a un accessorio spiaggia che regali quel “non so che” all’insieme. E cosa meglio di un bel bijoux?

Ebbene sì, ne esistono anche per il mare, vuoi perché “a tema” vuoi per modello. Tra bracciali, collane e orecchini che rimandano a maglie o stelle marine la scelta si fa davvero ardua. E che dire delle cavigliere (noi andiamo pazzi per i modelli in perle naturali!) o delle nuovissime body-chains? Impossibile non innamorarsi!

