S ì, gli zoccoli sono tornati di moda. E se da una parte continuano - come sempre - a dividere gli animi, dall'altra il partito dei lovers è sempre più nutrito. Ne fai parte anche tu?

Dividono gli animi da sempre e probabilmente sempre sarà così, ma una cosa è certa: le clogs, ovvero gli zoccoli, sono tra le più forti tendenze scarpe dell’estate 2022. Non che fossero tramontate, intendiamoci. Per molti, rappresentano un must a prescindere dalle mode del momento. Però ecco, adesso la loro carica di fascino è lievitata.

Sarà che la pandemia ci ha trasmesso una voglia di comodità da cui sarà difficile arretrare; sarà che quell’estetica un po’ rustica e così easy si traduce in una leggerezza cui è difficile rimanere indifferenti. Sarà che le clogs hanno superato qualsiasi aspettativa in termini di versatilità. È bastato andare oltre i “soliti” abbinamenti – gli ampi vestiti di cotone, le gonne lunghe stile boho, gli shorts in denim, i jeans – per mettere a fuoco nuove e accattivanti opzioni.

Gli zoccoli hanno svelato il loro volto più chic, diventando complemento ideale anche di outfit più elaborati e sofisticati. Abbiamo scoperto che funzionano (alla grande) coi minidress bon ton, i pantaloni palazzo, le classiche gonne a matita. Persino i pantaloni a sigaretta.

E più sperimentiamo, più vengono fuori combo vincenti. Ma quali sono i modelli più trendy del momento? Premessa: la suola in legno ha un ruolo di primo piano, ma non mancano casi in cui viene sostituita dalla gomma. Per la tomaia, invece, imprescindibile è la pelle.

Con borchie

Non ci sono dubbi: le clogs più glam per questa estate 2022 sono quelle chiuse sulla parte anteriore - una sorta di via di mezzo tra zoccoli olandesi e sabot - e caratterizzate da borchie lungo tutto il perimetro della tomaia.

Potremmo definirli rock chic. Ma anche radical chic, vero? Fatto che questa versione è anche la più democratica in fatto di abbinamenti. Dal mattino al tramonto, si indossano praticamente con qualsiasi capo; di sera, diventano la scelta fashion per le situazioni più "vacanziere". Anche una cena al cospetto del mare.

Credits: Getty Imagres

Spuntati

Beh, certo: quando si tratta di zoccoli in legno, spuntati e con fascia frontale, è obbligatorio tirare in ballo il modello iconico anni '80 con cinturino regolabile. Modello che infatti è tornato prepotentemente alla ribalta, anche in nuove e accattivanti nuance pastello.

Sebbene questa tipologia di zoccoli richiami subito un’idea di vacanza-casa-al-mare-spiaggia, le fashion addicted stanno trovando grandi soddisfazioni negli abbinamenti più insoliti. Per esempio minigonne ultra chic in tessuti preziosi, camicie dal tagli maschile, anche tubini. Mescolare i codici della moda!

Credits: Getty Imagres

Hippie

Le clogs erano amatissime dagli hippie. E allora, ecco in scena anche i modelli più palesemente ispirati agli anni Sessanta/Settanta: suola in legno importante e strutturata, potremmo dire eye catching; pelle in tonalità naturali come il marrone e il nocciola; intagli e intrecci a decorare la tomaia.

Anche in questo caso, l’invito è quello di giocare con i contrasti stilistici. Perché se è vero che gli zoccoli hippie – per esempio – vanno a nozze con una gonna gipsy, è anche vero che con il più classico dei pantaloni possono formare una combo interessante.

Credits: Getty Imagres

Flower power

A proposito di hippie: perché non sottolineare questo mood con i fiori? Una proposta per aggiungere originalità, anche. Può trattarsi di stampe ad hoc sulla tomaia, ma anche di applicazioni più o meno elaborate. Più o meno visibili.

E la scarpa, così, diventa un inno all’estate. Ai suoi colori, all’allegria e alla leggerezza che porta con sé.

Credits: Getty Imagres

Con dettagli in metallo

Può essere la piastrina col logo, oppure una catena più o meno sottile, nel nome della chain mania. O ancora un cinturino con chiusura bene in vista: in tutti i casi, i dettagli in metallo diventano la cifra stilistica di diversi modelli di zoccoli.

Regalano personalità alla scarpa, e danno anche quel tocco di luce che non gusta affatto. E le fashioniste che amano dichiarare il loro amore per una determinata griffe, beh… Non possono che compiacersi.

Credits: Getty Imagres

Scamosciati

Una variante che risulta sempre più apprezzata: le clogs in pelle scamosciata. Chiuse davanti o spuntate, anche con cinturino ad avvolgere il tallone, piacciono per il loro fascino minimalista.

Sottolineato da tonalità neutre o pastello, comunque molto sobrie. E c’è da dire che, nel complesso, ne guadagnano in eleganza. Un’eleganza… comoda.

Credits: Getty Imagres

Con plateau

Il plateau, anche maxi, a sua volta sta vivendo una nuova stagione d’oro. Naturale, quindi, che facesse il suo approdo anche nel mondo delle clogs. In questo caso, il legno è praticamente d’obbligo; l’impatto riporta per certi versi a un’estetica country.

I modelli di zoccoli platform più richiesti adesso? Quelli aperti, non ci sono dubbi. Perché da quelle altezze, nascondere il piede è un vero peccato.

Credits: Getty Imagres

Hai deciso che le clogs saranno anche tue? Perfetto. Allora ecco una selezione di modelli decisamente cool per quest'estate 2022!

