alessandra mastronardi sposa d'altri tempi

È un look senza tempo quello che Alessandra Mastronardi ha scelto di sfoggiare in occasione del suo matrimonio: un abito da diva dei tempi che furono e che ancora oggi lascia senza fiato

Alessandra Mastronardi si sposa con l’amore della sua vita, il dentista Gianpaolo Sannino, con una raffinatissima cerimonia a Capri. L’attrice, rimasta nel nostro cuore per ruoli come Eva de I Cesaroni e Alice Allevi ne L’allieva ha colpito nel segno scegliendo un abito che le si addice alla perfezione.

Sposarsi è un atto di fede, un gesto meraviglioso e coraggioso che si compie in due, e per libera scelta. Farlo con stile, ricercatezza e gusto, senza lasciarsi andare all’eccesso, specie nel jet set, va oltre ogni aspettativa pubblica. Alessandra Mastronardi scegli come location Capri, da napoletana qual è, e opta per un look che, nella sua semplicità, le calza a pennello.

La ragazza acqua e sapone che abbiamo imparato a conoscere nelle serie televisive italiane dove ha iniziato a recitare, giovanissima ma già di grande talento, è diventata donna. Si è sposata a 37 anni con il suo compagno Gianpaolo, anni 42, ma la loro storia è andata avanti per 17 lunghi anni a rincorrersi e perdersi di vista, prima che la storia si concretizzasse.

Alessandra Mastronardi è una sposa d’altri tempi

Parliamo del vestito: la scelta di Alessandra Mastronardi è ricaduta su un abito bianco antico, effetto vintange, con un taglio d’altri tempi e un gusto tutto particolare che impreziosisce la sua bellezza mediterranea. La scollatura squadrata e pulita, bon ton, incornicia il petto senza metterlo in evidenza. Le maniche di pizzo, lunghe fino ai polsi, lasciano intravedere la pelle non troppo abbronzata dell’attrice, e vanno a completare una visione che ricorda quelle foto. Già, quelle foto che in casa abbiamo quasi tutte, di una madre o di una zia, che tanti anni fa si sono sposate con il loro abito a maniche lunghe (forse a palloncino, per alcune di noi) e un oceano di pizzo che ai tempi era così sofisticato.

Alessandra Mastronardi è una sposa classica, ma al tempo stesso di grande tendenza. Cosa c’è di più in di un tocco di vintage nel proprio guardaroba matrimoniale? Il capello è legato in un’acconciatura morbida, sapientemente nascosta sotto al velo che ricade, non troppo lungo, all’altezza del fianco.

La gonna si apre in pieghe ampie che sfiorano il pavimento, e il taglio classico della parte sopra, aderente ma non troppo, si sposa alla perfezione con la bellezza della Mastronardi. Il gioiello più prezioso di questo look? Il suo sorriso, raggiante per i fotografi e per le telecamere che l’hanno colta “sul fatto”.

Alessandra e Gianpaolo si sono conosciuti e messi insieme dopo I Cesaroni, ma la storia è naufragata poco dopo perché, secondo i rotocalchi, Sannino non provava grande simpatia per il mondo dello spettacolo. Si sono rimessi insieme due anni fa, e hanno coronato l’8 luglio 2023 il loro sogno d’amore, sposandosi a Capri.