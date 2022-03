A lessia Marcuzzi ci regala uno dei look più belli per la primavera grazie a crop top e blazer oversize: l'abbinamento è perfetto!

Casual e chic: Alessia Marcuzzi ci trasporta direttamente verso la bella stagione con crop top e blazer oversize. Un look elegantissimo e super femminile che la conduttrice – grande appassionata di moda – ha sfoggiato su Instagram.

Se i jeans restano i pantaloni preferiti di Alessia, la showgirl ama sperimentare gli abbinamenti, sfoggiando crop top audaci e originali. L’ultimo è davvero particolare: in raso bianco e con un inserto luminoso. Un capo che di certo non passa inosservato, abbinato a un blazer oversize dello stesso colore.

La Marcuzzi reinterpreta dunque due grandi tendenze della primavera 2022: il crop top e il blazer. Quest’ultimo – ampio, destrutturato e over – non è di certo una novità. Lo confermano le ultime sfilate dove questo capo, intramontabile e facile da abbinare, è tornato prepotentemente a farsi notare.

II blazer di moda nel 2022 sono caratterizzati da fit rilassati e spalle scese, ma anche polsini extra long e maniche ampie. Il miglior modo per indossarli? Con bluse in raso di seta super lucide oppure, come ha fatto Alessia Marcuzzi, con top aderentissimi. Per completare il look basterà aggiungere pantaloni sur ton, per creare un tailleur oppure minigonne, giocando con i contrasti di stile.

Se il blazer di Alessia è strepitoso, quello che ci fa davvero impazzire (e vorremmo copiare subito!) è l’abbinamento con il crop top. Sensuale al punto giusto, il capo che ti svolta la giornata e che sarà il grande macro trend dell’estate 2022. Il motivo? Si abbina con facilità e si può sfoggiare dalla mattina alla sera in tante situazioni diverse. Puoi portarlo in ufficio, tenendo il blazer chiuso e rivoluzionare il look, pronta per l’aperitivo, semplicemente aprendo un bottone.

Quello scelto dalla Marcuzzi è super cool, perfetto per lasciare scoperta la pancia, sdrammatizzato dai jeans comodi e dagli occhiali da sole. Fresco, femminile e sensuale, questo pezzo non può mancare nell’armadio della prossima stagione. Non ce l’hai ancora? Rimedia subito! Il top corto infatti ti consentirà di ideare numerosi outfit, dallo sporty chic all’elegante.

Se non ami i jeans potresti optare per uno dei look più in voga del momento: un maxi tailleur dai colori accesi (rosa, arancio o verde smeraldo) con micro top. I tessuti poi variano in base alle esigenze e ai gusti: la pelle per chi vuole osare, il pizzo per le più romantiche e il raso per tirare fuori tutta la femminilità.