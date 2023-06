L a vulcanica creative blogger e fotografa di street style ha passato in rassegna il ricco catalogo di Amazon Fashion per creare 3 look adatti a 3 occasioni diverse: scoprili subito!

Quali sono i must have per l'estate 2023? La risposta deriva da premesse imprescindibili per le fashioniste doc. Punto primo: bisogna individuare capi evergreen, che vadano oltre le tendenze di una singola stagione. Punto secondo: la versatilità è necessaria, perché permette di creare i più svariati abbinamenti giocando con pochi pezzi. Terzo: glam, oggi, significa anche comfy. Per fare una selezione vincente, dunque, arriva in nostro aiuto Tamu McPherson che ha selezionato su Amazon Fashion una carrellata di capi ad altissimo tasso di glamour.

Amazon Fashion non è bisogno di presentazioni, è sempre una prolifica fonte di ispirazioni. Tamu McPherson è una creative blogger e fotografa di street style. Una che di moda se ne intende parecchio e sa anche anticipare i trend. Grazie al suo gusto innato e anche alla sua immagine gioiosa, vanta uno stuolo di fedelissimi follower. Tamu vive a Milano, ma ama trascorrere i weekend sul Lago di Como, per ricaricare le pile con quei paesaggi mozzafiato e quell’aria buona. Ed è proprio in questa splendida cornice che noi l'abbiamo incontrata per scoprire i suoi must have dell'estate selezionati su Amazon Fashion. Il risultato? 3 look per altrettante occasioni diverse con un fil rouge interessante: "Una scelta - come ci ha raccontato Tamu stessa - guidata dalle positive vibes, la positività è la chiave di tutto anche nelle piccole cose, e dal colore. Perché anche nei look neutri, monocromatici ed essenziali, non manca mai un tocco di colore. Mi sono lasciata ispirare dall'estetica di Phoebe Philo, la storica direttrice creativa di Celine che era molto minimale ma nelle sue collezioni non mancava mai un touch di colore vibrante". E infatti nelle sue scelte c'è tanto denim, slip dress dalle linee essenziali, e capi basic che si combinano ad abiti iper femminili in texture e tinte ben precise, accessori vitaminici, il degradè. Insomma la firma di Tamu c'è tutta in questa combinazione di capi che non vediamo l'ora di svelarti!

Sei curiosa? Eccole qui!

Look n. 1: Per le passeggiate rigeneranti

Scegliere i must have per l’estate 2023 significa anche creare i giusti outfit per le passeggiate rigeneranti. In mezzo alla natura, alla scoperta dei vicoli che caratterizzano le città, ovunque possiamo rilassarci e godere della bellezza circostante. Dal catalogo di Amazon Fashion, Tamu McPherson ha selezionato un look total denim. Camicia in denim e jeans dal fit comodo, dunque. E accessori che regalano colore e movimento all’outfit, al contempo personalizzandolo: sneakers bianche e una handbag vitaminica arancio. Vietato dimenticare i jewels!

1/6 Levi's NOLA oversize shirt via AMAZON FASHION 2/6 Levi's 501 crop jeans via AMAZON FASHION 3/6 Superga sneakers in pelle bianca via AMAZON FASHION 4/6 JW PEI borsa Gabbi via AMAZON FASHION 5/6 Calvin Klein orecchini ELONGATED OVAL via AMAZON FASHION 6/6 Calvin Klein anello GEOMETRIC Collection via AMAZON FASHION PREV NEXT

Look n. 2: Per il brunch

… Ma quanto ci piacciono i brunch d’estate? Tamu McPherson è dei nostri e ha scelto la semplicità con dettagli raffinati: un wrap dress con maniche a palloncino arricchito da note sparkling. Ai piedi, sandali mules a loro volta caratterizzati da un colore vibrante. Un look perfetto anche per l'aperitivo.

1/3 Minus abito azzurro via AMAZON FASHION 2/3 JW PEI mules arancioni via AMAZON FASHION 3/3 B BIDEN occhiali da sole via AMAZON FASHION PREV NEXT

Look n. 3: Per il cocktail party

Per concludere la giornata in bellezza, concediamoci un cocktal party! Tamu McPherson non ha avuto dubbi: ha scelto uno dei pezzi forti di Amazon Fashion, ovvero uno slip dress effetto tie-dye nelle tonalità del giallo e dell’arancio. Leggero, luminoso, indiscutibilmente cool. E ha completato l’outfit con le immancabili mules, stravaganti al punto giusto. Questo look è adatto a tutte le serate estive rallegrate dalla giusta dose di mondanità.

1/3 The Drop slip dress Ashley via AMAZON FASHION 2/3 Pinko Love Micro via AMAZON FASHION 3/3 JW PEI mules arancioni via AMAZON FASHION PREV NEXT