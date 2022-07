I ndispensabili in estate ma, in realtà, must have tutto l'anno: ecco i sunglasses più cool del momento. Ed ecco l'Amazon Prime Day 2022 con gli occhiali da sole a prezzo speciale da non perdere!

Non è estate senza occhiali da sole. Da avere assolutamente nella beach bag e da indossare non solo in spiaggia, i sunglasses sono un vero e proprio accessorio che delinea personalità e stile delle persone.

Scegliere il giusto modello è davvero complicato e, per questo, meglio averne più di uno: per il mare, per la città, per le cerimonie. Ma anche selezionati in base al colore della montatura, al taglio o alla sfumatura della lente.

Le proposte sono davvero tantissime, quasi infinite, e per questo motivo abbiamo scelto gli occhiali da sole più belli per l'estate. Ma c'è di più: tutti questi modelli sono in offerta e online grazie a due giornate speciali (il 12 e 13 luglio) dove acquistare tantissimi accessori e capi fashion a prezzi scontati.

E quindi ecco l'Amazon Prime Day 2022 e gli occhiali da non lasciarsi scappare in un a selezione tutta da scoprire!

Pronta per lo shopping?

Con stampa floreale

Amazon Prime Day 2022 e occhiali: su cosa puntare? Qui a fare la differenza è la montatura dove, il pattern floreale decora tutta la struttura in acetato. Un disegno, però, discreto e appena accennato che li rende perfetti anche per chi non ha molta confidenza con i colori o i disegni.

Con lenti colorate

I modelli maxi sono sempre i più amati: capaci di coprire gran parte del viso si adattano a tantissime face-shape. Questi, poi, si arricchiscono di una lente colorata sui toni del pesce e della finitura a specchio. Impossibile passare inosservati!

Bicolor

Voglia di un occhiale diverso, ma non ha il coraggio di uscire dalla tua comfort zone? Quale occasione migliore dell'Amazon Prime Day? Questo modello è l'ideale. In parte con una montatura tartarugata sui toni dell'ambra e del marrone e in parte in acetato bianco. Un ottimo duo per dare luce al viso.

Con lente tonda

Voglia di classici? Ecco, questo modello total black con lente fumé è l'ideale. La montatura leggermente squadrata nella parte alta, anche se in contrapposizione, si sposa perfettamente con la lente tonda sui toni del grigio.

Tartarugati

Eleganti, classici e adatti sia al mare che alla città: per noi gli occhiali da sole tartarugati sono la perfezione. Questo modello dalla lente squadrata è un cavallo di battaglia per tantissimi brand: passano gli anni, ma lui è per sempre.

Total black

Cerchi un modello da indossare ora, tre un mese o tra dieci anni? Eccolo qui: lente triangolare, montatura cat-eye leggermente stondata e piccolo dettaglio oro sull'asta. Impossibile chiedere di più e impossibile non amarli subito.

