I l Prime Day di Amazon si sta avvicinando e qui troverai le migliori offerte a tema moda sui capi più cool del momento!

Segna in agenda: il 12 e 13 luglio arriva l'Amazon Prime day 2022. Ben 48 ore dedicate agli sconti più interessanti del colosso dello shopping e, ovviamente, noi non potevamo rinunciare a stilare la nostra lista dei desideri con i migliori capi e le migliore offerte a tema moda.

Questa è l'occasione giusta non solo per approfittare degli sconti dedicati alla stagioni in corso, ma anche iniziare a vedere quali saranno i must have della prossima stagione. Un'ottimo modo per essere cool e di tendenza, senza dar fondo al portafoglio.

Meglio un costume o un paio di sandali? Un cappotto o i jeans da amare? Qui la nostra selezione imperdibile dei prodotti più cool presenti ora su Amazon.

Sandali

Se ti mancano un paio di sandali, l'Amazon Prime Day 2022 è di certo l'occasione per rimediare. Questo modello metallizzato, con suola in paglia e tomaia oro pallido, si abbinerà facilmente sia ai maxi abiti fantasia che a un paio di jeans in denim o total black. Un must per risplendere in estate.

Blusa

Il caldo si fa sentire, ma è già tempo per pensare a quei capi devono esserci nel guardaroba autunnale. Tra questi, da non perdere, è la blusa total black con vita arricciata e abbottonatura su tutta l'altezza. Da indossare in ufficio, nel fine settimana o semplicemente per un aperitivo.

Maxi abito

Grandi, comodi e indispensabili: i maxi abiti sono un capo base del guardaroba estivo ed è sempre il momento giusto per aggiungerne uno nuovo. Noi ne abbiamo scelto uno super semplice, ma che si distingue per due particolari: la stampa all over e il dettaglio cut out nella parte anteriore.

Bikini

I bikini a vita alta sono uno dei trend più amati delle ultime estati. Dall'aspetto un po' vintage, questo è il bikini a vita alta ti piacerà sicuramente. Il motivo? Gli intrecci laterali che aggiungono sensualità al modello.

Hoodie

La felpa ha conquistato un posto importantissimo nel mondo della moda. Una volta relegata solo alle attività sportive, ora questo capo morbido e avvolgente si abbina con estrema facilità a jeans, gonne, pantaloni e anche slip dress in seta. La nostra preferita è total white, elegante e chic.

Short

Gli shorts a vita alta in cotone leggero sono un vero salva vita in città. Perfetti da indossare per una passeggiata nel fine settimana o alla sera, questi pantaloncini quasi impalpabili sono la giusta via di mezzo tra lo sportivo e il casual.

Jeans

Jeans? Sì, grazie. I modelli skinny non passeranno mai di moda e, questa volta, noi ti consigliamo un modello chiaro, quasi bianco. Li amerai e indosserai più spesso di quel che pensi.

Giacca sportiva

Vacanza in barca? In cerca di una giacca da mezza stagione? Voglia di un capo sportivo per l'uscita dalla palestra? Questa wind jacket è imperdibile epotrai indossarla sia come capo sportivo sia per sdrammatizzare qualche look meno casual, ma che non disdegna uno sporty piece nel suo insieme.

Leggings

Stai già pensando al rientro e alla to do list di settembre dove, come ogni anno, non mancherà l'impegno per frequentare la palestra? I leggings a vita alta, perfetti anche per yoga e pilates, ti saranno sicuramente utili (anche per allenarti a casa).

Costume intero

Affascinata dai costumi interi? Per l'Amazon Prime Day 2022 prendi al volo questo costume floreale dal mood jungle per aggiungere stile alla tua estate. Monospalla e con cut out sul fianco, si distinguerà al primo colpo d'occhio dagli altri modelli.

Pantaloni

I pantaloni a sigaretta celesti sono un capo che si adatta a mille situazioni: in ufficio con un paio di mocassini, per il fine settimana con le sneakers, ma anche per una cerimonia non troppo formale con una blusa bianca e un sandalo nude dal tacco altissimo. Tu come li indosserai?

Chelsea boots

Gli stivaletti con tacco sono il pezzo da prendere a occhi chiusi durante i saldi. Ora le temperature non lo permettono ma appena si abbasseranno i termometri, questi boots diventeranno i tuoi migliori amici anche nelle giornate più frenetiche.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.