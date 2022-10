L 'Amazon Prime Day 2022 è il momento perfetto per pensare allo shopping: qui una selezione delle migliori tendenze moda che puoi trovare scontate sul sito

Quali capi mancano nel tuo armadio per essere perfetto? Cosa c'è nella wishlist d'autunno da spuntare? Non puoi fare a meno delle tendenze del momento? Se queste domande non hanno ancora una risposta, forse è il momento giusto per darti allo shopping e, per farlo, l'Amazon Prime Day 2022 è l'occasione perfetta per aggiornare il guardaroba approfittando degli sconti e delle offerte del momento.

L'11 e il 12 ottobre, infatti, Amazon mette a disposizione di tutti i clienti Prime migliaia di offerte su tantissime offerte merceologiche e, ovviamente, non possono mancare le offerte e gli sconti dedicati al mondo della moda. Da dove iniziare? Dalla nostra selezione di capi in sconto a cui sarà impossibile direi di no.

Gli occhiali di Versace

Con maxi logo e montatura squadrata: sono stati un must have dell'estate e, ovviamente, continueremo a vederli anche in autunno. Impossibile lasciarseli sfuggire in sconto in occasione del'Amazon Prime Day 2022.

I mocassini college

Mocassini, mocassini e ancora mocassini! Per la prossima stagione è fondamentale averli. Da indossare con la gonna, con i jeans, con calzino a contrasto o senza: si abbinano in mille modi e proprio per questo motivo non possono mancare tra la tua collezione di it shoes.

La borsa padded

Così morbida da sembrare un cuscino: questa badded bag, con catena regolabile, è l'ideale per essere indossata a tracolla durante il giorno o a spalla nel fine settimana. Capiente e versatile, due caratteristiche a cui non dire di no.

Jeans straight di Levi's

Gli sconti sono l'occasione perfetta per acquistare gli statement piece, cioè quei pezzi su cui far ruotare tantissimi look senza alcuna fatica. Ne sono un esempio questi jeans da abbinare in mille modi e in mille situazioni.

Il cappotto cammello

Non c'è stagione fredda senza un nuovo capo spalla, ma se vuoi un pezzo che sia "per sempre" questo è il cappotto giusto. Reverse lungo e sottile, abbottonatura singola e taglio al ginocchio: da portare anche aperto con una maxi scarf colorata.

Il gilet

Tra le tendenze del prossimo autunno c'è sicuramente il maglione senza maniche. Diverso dal gilet, che è caratterizzato dall'abbottonatura centrale, questo capo va indossato con un taglio over e spalle cadenti in abbinamento a leggings in vinile (e non solo!).

Il cappello di Desigual

Gli accessori, oltre a essere utili, permettono di aggiornare tantissimi look e capi degli anni o di tendenze passate. Questo berretto, con base neutra, può essere abbinato in più e più modi e, grazie ai tocchi di colore, darà nuova linfa al tuo autunno.

Gonna a tubino

A tubino o a matita: le gonne dalle linee dritte oggi sono tornate a dominare, abbandonando però i tessuti rigidi in favore di maglia morbida e avvolgente.

Orecchini maxi di Swarovski

Colorati, irriverenti e che si fanno notare: se ami i look normcore, caratterizzati da colori tenui, non dimenticare di aggiungere un accessorio colorato e di impatto. Magari un bijoux. Proprio come questi orecchi che ti faranno brillare.

Orologio minimal

Minimal e di design: questo orologio è l'elemento perfetto per chi è a caccia del "classico che fa la differenza". Senz'altro un acquisto furbo da puntare in questi Prime Day 2022!

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.