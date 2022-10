N iente di meglio che un mini, o maxi, bijoux da aggiungere a qualsiasi look per quel tocco luccicante che non guasta mai

Orecchini, collane, anelli: è arrivato il momento di portare l'attenzione sui bijoux da comprare online, subito. Per quanto piccoli e spesso meno considerati rispetto a scarpe e borse, i dettagli oro e argento sono fondamentali per dare luce non solo al look, ma anche al volto.

Dai classici cerchi passando per le collanine mutifilo o anelli con iniziali, qui troverai i bijoux online più belli del momento e che potrai indossare in più occasioni senza mai sfigurare.

Bracciale rigido

Da indossare sul braccio nudo o sopra un maglione a manica stretta: i bracciali rigidi, conosciuti anche come bangle, sono tornati di tendenza. Imperdibile la versione oro con piccoli brillanti luminosi.

Anello con ape

Gli anelli minimal e sottili sono sempre più amati e apprezzati. Perfetti per essere messi in contrasto con bijoux più grandi, questa opzione con una piccola ape preziosa si intonerà senza errori agli outfit più scuri dell'autunno.

Collana di perle

Sottile, quasi impercettibile, ma che aggiunge un dettaglio fondamentale in più a qualsiasi look: questa collanina a girocollo con micro perle di fiume non è solo un ricordo d'estate, ma un tocco elegante da sfoggiare tutto l'anno.

Orecchini a cerchio

Gli orecchini a cerchio sono tra i bijoux più ricercati e acquistati, questo modello a torchon si differenzia dai modelli classici grazie al movimento dell'intreccio.

Anello con iniziale

Un'alternativa al classico anello chavalier con iniziale, questo anello può essere indossato su indice e medio senza sembrare eccessivo o troppo imponente. Il plus è dato dalla possibilità di essere adattabile a qualsiasi circonferenza.

Orecchini a cerchio con perline

Per chi ama gli orecchini a cerchio dalle dimensioni XXL questi sono una valida alternativa alla versione liscia e classica. Dalla struttura sottile e leggera, si arricchiscono di perline colorate con sfumature arcobaleno.

Bracciale tennis

Il tennis è un grande classico che, nelle sue diverse versioni, è sempre amato e apprezzato. Questo modello, rispetto al classico, ha i brillanti solo su metà della circonferenza rendendolo così più facile da indossare.

Maxi orecchini

Passare inosservati? No, grazie. E questi orecchini sono la soluzione perfetta per farsi notare in ogni occasione e qualsiasi momento.

Collana doppia

Il trend del momento vuole il layering per quanto riguarda i bijojux, soprattutto le collane. E se per gli orecchini si studiano forme e set, le collane vengono accoppiate e combinate sia sopra che sotto i maglioni.

Fedina con brillante

Una fedina a doppia dimensione che, nella parte più ampia, custodisce un piccolo brillante a forma di cuore. Un anello da donare e donarsi per suggellare un amore o un'amicizia.

