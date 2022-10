M ini, maxi, esagerate o delicate: le borse fall winter 2022/23 sono fatte di contrasti e di forme decisamente opposte tra di loro

Se nel corso del cambio armadio l’acquisto del pezzo iconico per la stagione sembra la cosa più importante in assoluto, è bene ricordarsi che anche gli accessori sono una parte fondamentale di qualsiasi look. Ecco perché aggiungere una nuova (o più di una!) it bag alla propria collezione è un’ottima idea per rinnovare guardaroba e stile, senza svuotare completamente l'armadio. E se non hai il tempo di correre da un negozio all'atro, il divano resta una valida alternativa in termini di shopping: la selezione di borse online per l'autunno inverno è davvero super glam!

Su cosa dovresti orientarti? Innanzitutto senz'altro sui modelli a mezzaluna che da un po' di tempo la fanno da padroni, la Cagole di Balenciaga ne è l'esempio. Ma attenzione perché anche i modelli entry level sembrano essere diventati virali e indispensabili grazie a TikTok.

In ogni caso, se hai intenzione di dedicarti a un po' di sano shopping in rete, sei nel posto giusto: qui abbiamo individuato 10 borse online da avere assolutamente per l’autunno inverno 2022 2023: modelli adatti a tutti, comodi e pratici, ma anche luxury. Veri e propri piccoli desideri da soddisfare almeno una volta nella vita.

La borsa virale di Uniqlo

È la borsa più virale dell'ultimo periodo: al suo interno sembra starci di tutto e di più. Adatta per essere abbinata a un trench autunnale, si sposa anche con un paio di tronchetti o una felpa over. Da avere, anche in tutti e quattro i colori a disposizione.

La tracolla di Altuzarra

Un piccolo regalo da concedersi almeno una volta nella vita. Questa tracolla rispetta il trend della mezzaluna a cui si aggiunge la metalleria oro, che dà luce al modello color panna. E poi c'è la tracolla, perfetta per indossare il modello sempre e comunque. Quali altri motivi ti servono per ?

La padded shopper

Morbida, soffice e trendy: le padded bag continuano a dominare e, oggi, si vestono di un mood Anni '80 con finish vinilici e modelli shopper da portare sia a braccio che a tracolla.

La pochette brillante

Il giusto accessorio per illuminare qualsiasi outfit d'autunno. Mini, da portare a spalla e perfetta per dar luce al tuo look invernale. Da abbinare sia con un mini dress che jeans a zampa e bomber cropped.

La logo bag di Ralph Lauren

Un modello che non passa mai di moda e che viene ogni volta rivisto e rivisitato in mille e più versioni. Questa, con doppia tracolla da usare a seconda delle occasioni, si arricchisce anche della stampa logo all over la bag. Perfetta per l'ufficio ma anche per un aperitivo nel fine settimana.

La teddy bag di Benetton

Morbida, accogliente e perfetta per sdrammatizzare anche i look più seri. Per noi il teddy è un sì, anche nella versione mini bag da indossare come meno ce lo si aspetta.

La pochette elegante di Elie Saab

Sempre meglio avere una pochette elegante a portata di mano: le occasioni in cui usarla arrivano quando meno ce lo si aspetta. Questa, in taupe, si abbinerà a tutto (o quasi).

La mini baguette di Calvin Klein

Le baguette, in mille colori e forme, sono tornate a conquistare le tendenze dedicate alle borse e, ovviamente, non potevamo non includere in questa top ten. Sì al total black, per andare sempre sul sicuro.

La mini bag di Guess

Mini è meglio e, dopo anni e anni di maxi borse, oggi si ritorna alle forme XXS. Piccole, dove inserire il minimo indispensabile, e da portare in coppia con bag dalle forme più generose.

La shopper da giorno di Tommy Hilfiger

A proposito di borse più generose: eccone una perfetta per tutti i giorni. Questa maxi bag non ti stancherà mai. Come porta notebook o necessaire per un fine settimana fuori porta, sarà una compagna a dir poco perfetta.

