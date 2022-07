V oglia di vacanze, di staccare la spina e di mare? Allora queste offerte dedicate alla spiaggia pensate per l'Amazon Prime Day 2022 sono quello che cercavi!

Torna l'Amazon Prime Day 2022 e, tra le offerte più cool e fashion di questo periodo, impossibile non lasciarsi tentare da quelle dedicate alla spiaggia. Dunque sì, iniziamo a pensare (finalmente!) alla valigia da preparare e a tutti i must have che non possono assolutamente mancare.

Se la tua vacanza è al mare quindi, programmata tra bagnasciuga assolati e molti bagni rinfrescanti, abbiamo quello che fa per te! Ecco, grazie alla selezione pensata proprio in occasione dell'Amazon Prime Day 2022, i migliori capi da spiaggia e tutti gli accessori da avere assolutamente con te. Che tu sia a caccia di un bel costume o di un paio di occhiali non resterai delusa!

Il costume intero

Numero uno. Immancabile è il costume e, per noi, la versione intera con rouche e monospalla è quel tocco chic che renderà unica la tua vacanza. Il nostro consiglio? Sfruttalo anche come body per un aperitivo in riva al mare.

Il maxi abito

Comodo da indossare sia per la spiaggia sia per una cena con gli amici. Parliamo del maxi dress: indossalo velocemente sopra il costume e abbinalo a un paio di infradito per il perfetto summer look dall'effetto wow!

La tote da spiaggia

Quante cose bisogna portarsi in spiaggia? Infinite! Per questo, è bene avere una borsa grande e capiente dove inserire il tutto. Preferisci il tessuto ad altri materiali, in modo da poter eliminare le sabbia con facilità e pulire la tua beach bag senza paura ogni volta che ne avrai bisogno.

Gli occhiali da sole

Maxi è meglio e, proprio come l'abito da spiaggia, questa regola vale anche per gli occhiali da sole! Oltre a ripararti dai raggi UV, ti permetteranno anche di scrutare l'orizzonte (o qualche novità!) senza che nessuno se ne accorga. Si sa, l'estate è fatta anche di gossip.

I sandali da mare

Senza infradito non è estate! Ma lo è ancora di più con questa versione a sandalo, sempre in gomma, che puoi portare sia in spiaggia che nel tragitto in città. A noi piacciono neri, abbinabili sia con abiti colorati che con shorts in denim. Promossi!

