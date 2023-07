R itorna l'appuntamento estivo per tutti gli utenti di Amazon Prime: per due giorni, centinaia di prodotti a prezzi super scontati. E noi, ovviamente, abbiamo fatto una selezione di abbigliamenti e accessori da comprare al volo!

Quand’è l’Amazon Prime Day 2023? Ci siamo: l’appuntamento è per l’11 e il 12 luglio. Martedì e mercoledì. Come di consueto, gli utenti iscritti al servizio Prime di Amazon potranno usufruire di grandi sconti su centinaia di prodotti: tech, beauty, accessori per la cucina e per la casa ma anche per la cura degli animali, elettrodomestici, arredamento. Di tutto. Naturalmente, per noi la priorità resta l’universo fashion. E poiché si tratta davvero di infinite proposte, per facilitarti la scelta abbiamo già fatto una selezione in linea con i trend moda del momento. Dalle sneakers ai costumi, dagli occhiali da sole ai jeans, ecco gli affari da non perdere in occasione del tanto atteso appuntamento!

Sandali flat

Che estate sarebbe senza sandali flat? Glam, comodi, versatili; hanno tutte le virtù di questo mondo. Tra le offerte Amazon Prime Day 2023 abbiamo trovato una proposta firmata da un brand iconico: Havaianas. Questi sandali in gomma sono il top per la spiaggia e la piscina, ma anche per completare gli outfit da giorno. La fascia per il pollice con forma a occhiello è regolabile, la suola imbottita garantisce un adeguato supporto per i piedi. Il colore nude permette di abbinarli a qualsiasi capo. Da non perdere!

Bikini monospalla

A proposito di spiaggia e piscina: è sempre cosa buona e giusta comprare un nuovo costume da bagno, siamo tutti d’accordo. I bikini monospalla sono tra le tendenze costumi donna 2023 e noi ne abbiamo trovato uno davvero cool, firmato Cupshe. La sua particolarità? L’orlo ondulato che crea un originale effetto petalo. Molto raffinata questa tonalità blu notte. PS: le coppe sono imbottite.

Baseball cap

In estate sale la voglia di… cappelli! E tra i granitici must have c’è il cappellino da baseball, che quest’anno ha visto ulteriormente salire le proprie quotazioni. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023, possiamo comprare a un prezzo super scontato questo modello by Tommy Hilfiger: minimalista, con logo ricamato sulla parte anteriore, marchio sul retro e dettagli su bottoni e asole. Impeccabilmente sporty.

Occhiali da sole

Manca all’appello un nuovo paio di occhiali da sole? Eccolo, firmato Hawkers. Si tratta del modello One, caratterizzato da un design classico e unisex. La montatura è trasparente e lucida, le lenti sono polarizzate e specchiate sky blue. Il dettaglio in più è il loro argentato sulle aste.

Reggiseno a fascia

Top e abiti senza spalline, capi vedo-non-vedo o dallo scollo profondo: il guardaroba estivo rende necessario il reggiseno a fascia. Tra le offerte Prime Day Amazon 2023 c’è anche questo color nude, ancora più… strategico. Praticamente invisibile, ma in grado di offrire un sostegno perfetto grazie al ferretto. Le strisce di silicone nella parte superiore e inferiore del reggiseno lo rendono ancora più stabile. By Delimira.

Espadrillas

Le espadrillas non tramontano mai e regalano centimetri all’insegna della comodità. Chic e glam sono queste firmate Tommy Hilfiger: è il modello Iconic con cinturino, realizzato con poliestere riciclato e rifinito con la juta che ricopre la suola e il plateau. Perfetto mix tra stile elegante e casual. Altezza: 7 cm. Abbinamenti: infiniti, dalle gonne lunghe ai pantaloni chino passando per le mini e gli shorts.

T-shirt personalizzabile

Hai voglia di una t-shirt diversa dal solito? Guarda questa, proposta da Teetaly. Puoi personalizzarla come vuoi: con stampe, foto, loghi, frasi. 100% cotone, praticamente indistruttibile, questa è anche un’ottima idea regalo! Disponibile anche in altri colori.

Jeans cropped

Beh, certo: l’Amazon Prime Day è l’occasione ideale anche per arricchire la nostra collezione di jeans. Tra i dictat del momento figurano le versioni cropped e noi abbiamo scelto questo modello Levis' dal design retrò e dalla vestibilità media. Comodo e cool, diventa il pezzo jolly per i look estivi più diversi. Basta cambiare scarpe, ad esempio, per cambiare totalmente l’effetto finale!

