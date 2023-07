I modelli cut out, i bikini a vita alta, tessuti lurex e non solo: scopri tutti i trend del beachwear targato 2023!

I costumi da bagno sono un po’ come le borse e le scarpe: ne vorremmo centinaia, uno per ogni giornata al mare. E se questa sembra un’utopia, avere diversi cambi è invece un desiderio più che realizzabile. È giunta quindi l’ora dei nuovi acquisti, che vanno fatti con cognizione di causa. Quali sono i costumi donna 2023 più glam di questa stagione? Le tendenze del momento fanno rima con cut out – e c’era da aspettarselo, dal momento che i “tagli” hanno conquistato l’intero universo fashion – e con vita alta, ma non solo. I costumi interi, come i bikini, brillano. Sì, le versioni sparkling fanno furore sulle spiagge e sono un richiamo irresistibile. Stessa cosa dicasi per i monospalla, dimostrazione di come la sensualità sia fatta anche di semplici dettagli. E poi le fantasie floreali. Dove sta la novità, a quest’ultimo proposito? Scoprilo insieme a noi, anzi facciamo insieme un recap completo!

Cut out

Se le tendenze moda per te sono irrinunciabili, altrettanto devono essere i costumi da bagno cut out. Quelli interi possiamo definirli un’evoluzioni del trikini: tagli e oblò si aprono sui fianchi, sotto il décolleté, sul ventre. Un effetto dinamico, una malizia ironica e divertente. I segni dell’abbronzatura diventano “fantasiosi”, è vero. Ma in fondo, basta alternare con altri modelli di costumi e il problema è risolto. Il cut out è non di rado esaltato da linee asimmetriche; quanto a colori e tessuti, la scelta è infinita. Very cool!

A vita alta

C’è un pari merito a proposito di tendenze costumi 2023: le versioni cut out conquistano il podio insieme ai bikini a vita alta. Ergo, con culotte. Il twist retrò mette tutte d’accordo ed è spesso sottolineato dai top con allacciatura all’americana. La tinta unita non si discute, ma l’invito dei vari brand è quello di scommettere sulle stampe fantasia. Senza limiti di sorta.

Lurex e paillettes

E poi ci sono i costumi lurex, che in realtà già nell’estate 2022 hanno fatto parecchi proseliti. Quest’anno sono ancora più glam, il loro punto di forza è la capacità di esaltare l’abbronzatura grazie ai mille riflessi che regalano. Le tendenze s’intrecciano: le varianti più richieste sono infatti i costumi lurex cut out e quelli monospalla. L’alternativa perfetta al lurex? Le paillettes. L’importante è brillare!

Fantasie floreali

Vero, i costumi da bagno a fiori sono un classico. Ma la moda, si sa, rilegge i classici sulla base dei mood contemporanei. Ecco allora le fantasie floreali farsi esuberanti: fiori in formato maxi, trame fitte, colori accesi e vibranti. A proposito di tendenze che si uniscono, i bikini a vita alta con fantasie floreali ci fanno sentire un po’ dive degli anni Cinquanta e Sessanta. Ma anche i modelli fascianti con volant ci riportano indietro nel tempo. Ultra moderno è invece il bikini a triangolo, a vita bassa o con brasiliana. Benissimo anche i design ultra basic, che portano le stampe in primissimo piano.

Monospalla

Tra le tendenze costumi donna estate 2023, ecco infine il monospalla. La declinazione più gettonata coincide senza dubbio con il costume intero, ma anche i bikini monospalla stanno conquistando il cuore delle fashioniste. Lurex, retrò, con drappeggi, con bordi sottolineati da rouches, a tinta unita o multicolor: ce ne sono per tutti i gusti!

