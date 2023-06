C hic, versatile e soprattutto strategico: il costume intero è un must have della moda mare e lo amiamo incondizionatamente. Quale scegliere? Ecco la nostra fashion selezione!

Il costume intero è e resterà un must have della moda mare. Perché è indiscutibilmente chic, ma anche strategico. Adatto a tutte: che tu abbia il décolleté generoso o meno, i fianchi larghi o più stretti, le spalle ampie oppure no; insomma, qualunque sia la tua bodyshape, il costume intero è il compagno ideale. Si tratta solo di scegliere quello giusto. E c’è di sicuro, considerata l’incredibile versatilità del one piece. Ma proprio l’abbondanza di proposte, può tradursi nella difficoltà di scelta. Tranquilla, ti aiutiamo noi! Abbiamo fatto una selezione ad hoc, che comprende sia i grandi classici che le tendenze estate 2023. Diventerà facilissimo individuare il costume intero online più adatto a te, basteranno un paio di click e sarà tuo!

Il costume intero drappeggiato

Cominciamo da un costume intero online Amazon richiestissimo, che è anche tra le versioni più classiche e “furbe”. Merito della silhouette impeccabile ma anche del drappeggio su pancia e fianchi che occulta eventuali imperfezioni. E fa sentire più… sicure. In più, ha le coppe imbottite ma non troppo. Un modello del genere diventa prezioso alleato e non passa mai di moda. Soprattutto se nero!

Il costume con volant

Sei una romantica e hai un debole per lo stile retrò? Allora guarda questo costume intero modellante: lo scollo a V è sottolineato da delicati volant, le spalline si incrociano dietro e l’arricciatura su fianchi e ventre assottiglia il punto vita. Quei fiocchetti laterali sono un vezzo in più!

Il costume halterneck

Un altro egregio rappresentante del mood retrò è il costume da bagno halterneck, cioè annodato dietro il collo. Ne abbiamo scelto uno molto particolare: fino al punto vita è caratterizzato da una fantasia floreale, poi è a tinta unita. Ha uno scollo molto profondo con coppe imbottite davvero invisibili. Sì, raffinato e sexy!

La versione cut out

Il cut out continua a fare tendenza, l’abbiamo visto anche alle più recenti sfilate. Conseguenza naturale: il costume intero cut out è il più trendy dell’estate 2023! Le declinazioni sono numerose: si va dall’ormai celebre trikini ai modelli ancora più fantasiosi, per esempio con oblò sotto il dècolleté, intriganti “tagli” in corrispondenza del seno, oblò sull’ombelico e aperture sui fianchi. In tutti i casi, l’effetto è degno di nota!

Il costume color block

Se stai cercando un costume intero donna multicolor, ti suggeriamo di puntare sul color block. Ovvero l’accostamento di blocchi cromatici apparentemente in contrasto tra loro. Ma che in realtà funzionano alla grande, insieme. Il color block è roba da fashioniste doc, sappilo!

Il costume intero sgambato

Il costume sgambato crea un effetto ottico parecchio gradito: allunga le gambe, quindi è magnifico anche per chi ritiene di averle corte e/o è insoddisfatto della propria statura. E poi vabbè, è tra le versioni più sexy in assoluto. Un caposaldo della moda beach wear. Ne abbiamo scovato uno dotato di spalline sottili intrecciate dietro e una leggera increspatura altezza seno, che te ne pare?

Il costume da bagno push up

Concludiamo con un costume intero online da vera diva: senza spalline, drappeggiato e push up. Girls, stiamo parlando di una potentissima arma di seduzione. E questo modello, tra l’altro, era amatissimo da icone moda come Brigitte Bardot e Marilyn Monroe. What else?

