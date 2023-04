Ancora denim: Dua Lipa sfoggia un abito, il look è da copiare subito

I l look da copiare subito? Quello di Dua Lipa che ci rivela il vestito che tutte indosseremo quest'estate!

La nuova ossessione delle star? Il vestito di jeans, come ci svela Dua Lipa su Instagram. La cantante ha infatti interpretato un trend che sta stregando le celebrity di tutto il mondo. Se il denim è un must in tutte le stagioni, per l’estate il capo cult sarà senza ombra di dubbio il vestito in jeans.

Erano gli anni Duemila, quando Britney Spears fece la sua comparsa sul red carpet degli American Music Awards in coppia con Justin Timberlake, indossando un abito in denim. Di lì a poco il trend avrebbe avuto un successo globale e, come spesso accade nel mondo fashion, sarebbe scomparso per poi tornare. La primavera-estate 2023 sembra la stagione giusta per decretare il ritorno incontrastato del vestito in denim da interpretare in base ai propri gusti.

Dua Lipa, ad esempio, sfoggia questo capo in versione basic. Un vestito lungo, con colletto e inserti, caratterizzato da un fit che avvolge il corpo e da bottoni aperti per mostrare le gambe. Impossibile non abbinare un pezzo così primaverile ed easy a stivaletti in vernice neri con tacco a spillo! Più gipsy e in stile anni Settanta invece il look di Bella Hadid, altra fan del denim, che è stata avvistata per le strade di New York con un abito in jeans lungo sino al ginocchio, arricchito da volant e stampe. Abbinato a ballerine nere e pantaloni a coste blu notte.

Kylie Jenner invece sceglie un denim chiaro e un modello senza spalline, da indossare con stivali alti e futuristici occhiali da sole. Mentre Megan Fox riporta in voga la versione mini dell’abito di jeans, con orlo sfilacciato e zip. Un capo strutturato da portare con stivali alti e cappotto (o blazer se necessario) per sentirsi delle vere star.

Insomma: le declinazioni di questo pezzo sono davvero tantissime così come gli abbinamenti. E se l’abito lungo in denim sembra fare da padrone fra le star, anche la variante mini trova il suo spazio nel guardaroba. D’altronde il bello del tessuto jeans sta proprio nella sua capacità di mettere tutti d’accordo grazie a una grandissima versatilità. Dall’abito a trapezio caratterizzato da spalline sottili, a quello in stile t-shirt basic, passando per il sagomato con bustier super sexy e quello dal taglio chemisier super pratico: il vestito in denim offre tante soluzioni, tutte da provare.