È ancora Barbiecore e Blake Lively ne è la prova!

M ini dress con gonna piumata, long coat, guanti, borsetta bling bling e slingback, tutto ovviamente rosa. Per l’attrice non c’è Pantone che tenga e tutto si tinge di pink.

Stavamo facendo il nostro classico giro su Instagram fino a quando qualcosa, o meglio qualcuno, ci ha colpito. È Serena van der Woodsen in versione barbiecore? No è Blake Lively, ma in total look pink che ci dimostra come vedere rosa è sempre e comunque una buona scelta. L’attrice d’altra parte non è certo una novellina in fatto di moda e il suo ultimo outfit ne è decisamente la prova. Negli scatti postati la si vede sfoggiare il monocrome brillante con un mini abito senza maniche dalla gonna piumata, portato insieme a un long coat. Il tutto reso ancora più posh grazie a chiccosissimi guanti, una clutch a forma di fiocco e un paio di slingback Malone Souliers.

Poteva bastare così? Ovviamente no, ed ecco che regina Blake aggiunge anche un tocco glamour al look, con orecchini verde smeraldo e… un lipstick, abbinato ovviamente: così è subito “tres jolie!”. L’importanza dei dettagli è quindi ancora una volta fondamentale e ci insegna come qualsiasi capo possa così guadagnare più punti, passando di diritto alla prova del fit check. Se vuoi essere anche tu come l’ex Serena van der Woodsen, ma con un tuo stile, allora ti consigliamo di non limitare la tua scelta ad un vestito. Puoi portare il barbiecore anche con una mise che gioca con pantaloni e blazer abbinati. Ricordi Zendaya in Valentino? Ecco, proprio quel mood.

Zendaya in total look Valentino

Per sfoggiare il pink all over però te la devi sentire. Se storci il naso a vedere il fluo davanti allo specchio allora la regola è less is more. Quindi semplicemente, togli un po’ di rosa e gioca con gli accostamenti. Portalo insieme a capi di pelle nera, a blu jeans, a pantaloni a vita alta burgundy o rossi fiammanti, oppure abbinandolo a tinte pop come il verde. Se sei alle prime armi, ti consigliamo di andare sul sicuro e fare un primo step con una borsa o uno stivalone sopra il ginocchio. Comunque sia, il pink e il barbiecore sono ancora nei nostri armadi. E nei nostri cuori.

Per ora da Blake Lively & co. è tutto. Xoxo Gossip girl!

Bella Hadid con pink jacket + denim skirts

P.s.: se ti è venuta voglia di replicare il look barbiecore allora butta un occhio alla nostra gallery! Dall’abito alle scarpe, prendi ispirazione e gioca con pink passion.

Barbiecore 1/10 Blazer con dettaglio piumato (ZARA) 2/10 Stivale in camoscio sopra il ginocchio (PARIS TEXAS) 3/10 Mini dress (VERSACE) 4/10 Cappotto con cintura (MAX&CO) 5/10 Slingback tacco metal (MALONE) 6/10 Mantella (MANGO) 7/10 Top trasparenza (AVAVAV) 8/10 Pants (VALENTINO) 9/10 Borsa a spalla (YUZEFI, via Farfetch) 10/10 Minigonna con applicazioni (H&M) PREV NEXT