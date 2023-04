C on l'arrivo della bella stagione, aumenta la voglia di indossare (e mostrare) gioielli. Concediti una bella sessione di shopping online!

L’importanza dei gioielli, a prescindere dal loro valore e dalle materie prime. Nonostante le dimensioni (più o meno) contenute, come altri accessori fondamentali (pensiamo a scarpe e borse), possiedono grandi poteri. I bijoux infatti illuminano ogni outfit, diventando strategici twist di stile; raccontano di noi e della nostra personalità; sono spesso simboli di legami importanti. Li riceviamo in dono dalle persone care oppure sono regali che facciamo a noi stesse, e non per questo meno importanti. Quando arriva la bella stagione poi, aumenta la voglia di indossarli perché gli abiti più leggeri li valorizzano. Insomma: è giunto il momento di fare nuovi acquisti, sei d’accordo? Ecco allora una selezione di bijoux da comprare online, dai grandi classici alle proposte più trendy!

Bracciale di acciaio

I bracciali in acciaio sono creativi e cool; anche resistenti e poco costosi, aspetti da non sottovalutare! Diventano inoltre una perfetta idea regalo, è praticamente impossibile che il destinatario non gradisca. La dritta in più? Scegli un modello regolabile.

Bracciale d’argento con zirconi

Se preferisci un bracciale più girlish e delicato, punta sui modelli in argento arricchiti con zirconi e dalle maglie piuttosto sottili. Semplici ma eleganti. Ci piace la combo tra zirconi trasparenti e zirconi colorati, che dà movimento e vivacità al gioiello.

Charm

… Anche tu travolta dalla charms mania? Benvenuta tra noi! Saluta l’arrivo della bella stagione impreziosendo il tuo bracciale preferito con un nuovo pendente o regalalo a una persona speciale. C’è l’imbarazzo della scelta, vero, però noi ti suggeriamo qualcosa che richiami – appunto – la primavera e la natura. Un charm a forme di fiore o un quadrifoglio portafortuna!

La collana con punto luce

Un grande classico, garanzia di raffinatezza: la collana con punto luce. Ed è incredibile come quel "puntino luminoso" riesca a illuminare il volto, valorizzare il collo. Catturare l’attenzione. Nella sua semplicità, inoltre, questa tipologia di collana può essere abbinata a un’altra senza il rischio di eccessi.

L’anello con iniziale

Cerchi un anello originale tra i bijoux da comprare online? Dai un’occhiata a quelli in argento con l’iniziale: noi preferiamo i modelli aperti, regolabili e con le lettere impreziosite da piccoli zirconi. Questo è anche un regalo perfetto per le BFF, senza dubbio!

Gli orecchini a cerchio

Uno, due, tre o di più: i piccoli orecchini a cerchio sono un must. Anche ultra democratici e genderfree. Passando in rassegna i bijoux da comprare online, è facile trovare pack composti da cerchietti di differenti dimensioni a prezzi più che accessibili. Da tenere tutti per sé o dividere con le persone del cuore.

Parure

Per chi ha un debole per gli abbinamenti impeccabili, le parure sono i bijoux dei desideri. Ma c’è anche da dire che potrebbero risultare troppo classiche. Addirittura monotone. Il rischio si scansa facendo le selezioni giuste. Per esempio scegliendo una colorazione di tendenza come l’oro rosa e lavorazioni con effetto 3D.

Collana con pendenti gemelli

Se è in arrivo un’occasione speciale, puoi esprimere un desiderio ben preciso: una collana d’argento con pendenti gemelli in zircone. D’impatto, ma sempre con classe. Potrebbe essere anche un’idea regalo per la festa della mamma!

Altre idee

