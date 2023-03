D alle slingback ai modelli con kitten heels, scopri i trend della primavera estate 2023 e le migliori proposte in Rete

Le scarpe, insieme alle amiche borse, sono una febbre da cui non vogliamo guarire. Anzi, che troviamo spiritualmente benefica. E questo vale soprattutto quelle col tacco, che sembrano elevarci in tutti i sensi. A ogni cambio di stagione, la febbre sale. Lo shopping diventa un impulso irresistibile. Quindi lo sappiamo: anche tu ti stai chiedendo quali siano le scarpe con il tacco da comprare online. La rete è una fonte d’ispirazione inesauribile, nonché una soluzione ultra pratica. Pochi click, qualche giorno di attesa (che poi pure quello è il bello: attendere l’amico corriere) et voilà, gli oggetti dei desideri sono tra le nostre mani. O meglio, ai nostri piedi!

Ma quali sono le tendenze per la primavera estate 2023? Il fronte è assai variegato, fatto di contrasti che esercitano su di noi un'attrazione irresistibile. Accanto ai tacchi alti, anche in combo con il plateau, troviamo i kitten heels. Le slingback continuano a tener banco, avviandosi alla conquista dello status di must have. E poi le scarpe sparkling, le classiche décolleté, le iconiche Mary Jane e i sandali nelle loro innumerevoli declinazioni. C’è da andare in confusione, vero. Ma arriviamo in tuo soccorso, con una selezione ad hoc!

Sandali slip on

I sandali con listini sottili, essenziali e privi di fronzoli, sono un passepartout per la bella stagione. Perfetti per gli outfit più eleganti o, al contrario, casual: si abbinano praticamente con qualsiasi capo, anche con i jeans. Una tonalità vitaminica è un'opzione decisamente cool in fatto di colore, ma lo stesso dicasi per quelle pastello o polverose.

Slingback

Perfette rappresentanti dello stile retrò, le slingback sono tornate in auge e continuano a far battere i nostri cuori. I modelli a punta e con tacco alto - anche a rocchetto - seducono senza riserve, ma quelli con punta arrotondata e tacco a blocco avanzano a grandi passi. Come le slingback dalle altezze assai ridotte. Via libera solo per i look che virano sul classico? No girls, ormai siamo molto oltre.

Mary Jane chunky

Complici parecchi designer e anche la Mercoledì mania, le Mary Jane restano sulla scena fashion. Anche per la bella stagione. Meritano quindi un posto nella lista delle scarpe col tacco da comprare online. A proposito di tacco: l'altezza è contenuta, il blocco è la versione più glam nonché l’ottimale complemento della suola chunky. Che, a sua volta, fa rima con tendenza.

Kitten heels

È stato un processo graduale, che trova il suo culmine in questo 2023: il trionfo del tacco gattino. Che diventa l’elemento caratterizzante dei più svariati modelli: dai sandali mules o con listini e cinturino alle slingback (appunto), passando per le più classiche décolleté. Almeno un paio di scarpe con kitten heels è praticamente d’obbligo.

Mules

Sandali mules, dicevamo. L’evoluzione più chic delle ciabatte. Non sono certo una novità, però è da qualche tempo che li guardiamo con maggiore interesse. Sarà che stiamo imparando a coniugare sempre meglio la comodità con l’essenza glam. Ma resta il fatto che i mules sono un altro richiamo irresistibile. Tacco gattino, come si diceva, oppure a blocco; l'altro diktat per il 2023 è fare focus sul colore. Tutte le cromie sono promosse a pieni voti, anche le più accese e quelle metallizzate.

Sandali con punta chiusa

I sandali con punta chiusa sono tra le scarpe ideali per la mezza stagione, per il passaggio dalla primavera all’estate. Le tendenze del momento coincidono con i modelli dotati di cinturino alla caviglia e tacco a blocco. L’optimum sono le nuance che, a loro volta, sembrano parlare di primavera. Largo ai pastelli, dunque. Che però dividono il podio con le nuance neutre.

Sandali con plateau e stiletto

Ormai è chiaro: le scarpe col tacco comodo sono ultra gettonate. Ma questo non significa che il tacco 12 (e oltre) sia tramontato. Non accadrà mai. E se un po’ quelle altezze ti scoraggiano, la soluzione prende la forma del plateau. Che rende ogni passo più semplice. Dalla mattina alla sera!

Sparkling con plateau

Il plateau fa furore e lo stesso vale per la moda sparkling. Unisci le due cose ed ecco un paio di sandali argento per le serate ad alto grado di seduzione. Passando in rassegna le scarpe con il tacco da comprare online, fioccano proposte. Noi, però, prediligiamo le varianti strip.

Scarpe nude

Le scarpe nude sono tra le più chic in assoluto, sfidiamo chiunque a sostenere il contrario. Quando si dice la classe innata. Le tendenze primavera estate 2023, a tal proposito, vedono primeggiare le classiche décolleté (anche in vernice) e i sandali con cinturino.

