L 'importanza di questo accessorio è chiara a tutti. Ma quale modello scegliere per un'occasione molto speciale? Ecco una serie di ispirazioni che sciolgono il dilemma!

L’invito a una cerimonia sortisce sempre effetti contrastanti. Da un lato ci sono l’entusiasmo, la curiosità, magari anche una certa euforia. Dall’altro scatta inevitabilmente il panico. Ovvero il fatidico, gigantesco interrogativo. Cosa mi metto? Ok, calma e sangue freddo. Tenendo a mente qualche dritta, creare un perfetto look da cerimonia non è affatto difficile. Anzi, sono proprio queste le occasioni in cui sfoggiare capi di cui andiamo fiere e orgogliose. Poi c’è la questione accessori. Non solo le scarpe o le stole: anche le borse hanno un ruolo di primo piano. Ed è proprio qui che potrebbe risultare più difficile sciogliere il dilemma. Andiamo per gradi. Prima di tutto, connettiti per passare in rassegna le borse da cerimonia da comprare online.

Le proposte in rete sono praticamente infinite, è vero. Per selezionare, indubbiamente può essere utile essere sul pezzo. Cioè conoscere le tendenze del momento. Ma ciò non significa trascurare gli evergreen, quei modelli che non tramonteranno mai. Insomma, bisogna avere una visione a 360 gradi. E noi siamo qui per questo: ecco un check completo! Concentrati, asseconda il tuo stile, segui anche il tuo istinto ed emetti il verdetto!

Clutch sparkling

La pochette è da sempre considerata una delle borse da cerimonia per antonomasia. Se ti stuzzica l’idea ma cerchi una versione glam, vai con i modelli sparkling. Borse decorate con paillettes, strass oppure glitterate, per un effetto più sobrio. E ricorda che non è più doveroso creare un perfetto abbinamento con le scarpe!

Borsa in pizzo

Romantica, retrò, elegante: la borsa in pizzo, piccola e da portare a meno, è impeccabile quanto affascinante. Esige dunque un posto tra le borse da cerimonia da comprare online. Quale colore? La sua delicatezza innata consente di abbattere qualsiasi paletto: scegli dunque una nuance vivace e brillante, per esempio rosa o blu elettrico!

Chain bag

Una borsa che coniughi classico e tendenza? La chain bag in versione pochette, non ci sono dubbi. La catena regala luminosità e personalità all’accessorio, che però non perde la sua raffinatezza. La lavorazione matelassé aggiunge movimento e sdrammatizza. Inattaccabile!

Pochette con decorazioni floreali

Hai voglia di alzare il tiro in termini di originalità e il contesto lo permette? La borsetta con decorazioni floreali, rigorosamente 3D, può regalarti grandi soddisfazioni. No, non è troppo vistosa. Piuttosto è un accessorio eyecatching, c’è differenza. Ti suggeriamo però di scegliere colori neutri e/o chiari.

Borsa gioiello

Tra le più gettonate borse da cerimonia da comprare online, troviamo anche le varianti gioiello. Preziose e chic. Anche questa una scelta promossa, dunque, ma con qualche raccomandazione: per quanto riguarda i gioielli veri e propri, sii molto moderata. E se anche il resto dell’outfit prevede pietre, cristalli o strass, cerca il giusto equilibrio.

Pochette con strass

Strass all over: ecco un’altra declinazione glam della borsa gioiello. In questo caso, c’è una maggiore libertà in fatto di colori; prediligere le tinte unite, però, è cosa buona e giusta. I design che più ci piacciono coincidono con le borse a mano e da spalla (con catena, vien da sé).

Borsa a secchiello oro

Ti sembra strano considerare la borsa a secchiello per una cerimonia? In effetti, si tratta di una tipologia più casual. Ma proprio qui sta il bello: nel cambiare leggermente i connotati per ottenere un risultato finale del tutto diverso. Dimensioni ridotte, materiali e texture in genere utilizzati per altri modelli di borse… E il gioco è fatto. L’idea di una borsa a secchiello oro, per esempio, adesso ti sorride. Abbiamo indovinato?

Pochette pastello

La cerimonia in questione è ultra formale, la massima eleganza praticamente doverosa. Il tuo obiettivo è scegliere un outfit di gran classe, sì, ma tutt’altro che monotono o – peggio ancora – scontato. La pochette a busta in una tonalità pastello, rigida o morbida, è un’ottima mossa. Il design? Essenziale. Senza decorazioni, ancora meglio.

Clutch con perle

Perle alla riscossa: non erano mai state così versatili. Non solo interpretate come gioielli; decorano infatti maglioni, giacche, pantaloni cappelli. Scarpe. Diventano anche materia prima – appunto – per la realizzazione di borsette ultra glam. Adatte alle cerimonie, ma in realtà a qualsiasi altro contesto. E poi la Gen-Z ama con ardore le perle. Cos’altro aggiungere?

Handbag effetto velluto

Se hai un debole per lo stile retrò, le opzioni che possono sedurti più di altre sono due: la borsetta in pizzo (vista prima) e la borsa rigida a trapezio da braccio. Affascinante eredità degli anni Cinquanta. Il twist che la rende ancora più intrigante è l’effetto velluto.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.