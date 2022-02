M iriam Leone ha inaugurato la sua estate in anticipo, sfoggiando due beach outfit di tendenza (prendete appunti)

Voglia d'estate, saltami addosso! Miriam Leone ha messo da parte i panni (splendidi) di Eva Kant in Diabolik per concedersi qualche giorno di relax nelle azzurre acque delle Maldive al fianco del neo-marito (e fotografo d'eccezione) Paolo Carullo.

E se da una parte non passa inosservato il sorriso luminoso che Miriam Leone sfoggia negli ultimi scatti di questa "luna di miele" posticipata condivisi su Instagram, dall'altra non possiamo fare a meno di prendere appunti sugli outfit di tendenza per l'estate (in vista dei prossimi acquisti).

Bikini o intero? Questo è il dilemma. Ma perché scegliere quando si spalancano le porte a mille possibilità in fatto di look da spiaggia. Miriam Leone inizia la sua estate in anticipo alla grande con il primo bikini del 2022, senza dubbio il modello perfetto per chi non vuole rinunciare all'abbronzatura, ma il costume intero super coprente non è secondo a nessuno quanto a sensualità.

Il "triangolino" nero è uno di quei costumi da bagno che abbiamo praticamente tutte nell'armadio, il grande classico che non passa mai di moda e ben si adatta alle diverse fasce d'età. Certo, con un fisico statuario come quello di Miriam Leone non c'è neanche da porsi il problema: il bikini nero la fascia alla perfezione, con quel gioco di lacci sul décolleté che dona un tocco di stile in più. Come si suol dire, i dettagli che fanno la differenza.

Dal nero al total white, con il secondo outfit di tendenza per l'estate Miriam Leone cambia completamente registro mostrandoci tutta la bellezza del costume intero. L'attrice osa con un modello a maniche lunghe e chiusura a cerniera. Un po' muta da surf, un po' body semi-trasparente: coprente sì, ma sensuale e avvolgente. Il dettaglio in più? L'orlo a smerlo su colletto e sgambatura, davvero molto chic.

E allora, avete preso appunti? Siete ancora indecise tra costume intero e bikini? La scelta è ardua, ma Miriam Leone ci serve la soluzione su un vassoio d'argento (o meglio, "azzurro mare"): prendiamoli tutti!