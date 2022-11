V ietato perdere tempo, questi sono gli acquisti fashion da non lasciarsi scappare in occasione del venerdì nero

Si scrive Black Friday, si legge sconti da non lasciarsi sfuggire! Torna il venerdì più nero dell'anno quando, grazie agli sconti on-line e off-line, è possibile approfittare degli sconti più interessanti di fine anno e, per chi vuole, iniziare con qualche regalo di Natale (per chi si ama e per sé stessi).

Le migliori offerte si trovano ovviamente su Amazon dove, grazie alla selezione a tema fashion, è possibile aggiungere nuovi accessori e vestiti da aggiungere al proprio guardaroba. Dalle borse alla pencil skirt fino alle sneaker più cool del momento che stanno conquistando lo streetstyle... Insomma, ecco le offerte più hot di questo Black Friday 2022 a tema moda!

Gli occhiali da sole

Maxi è meglio quando si parla di occhiali da sole. Ed è ancora meglio se con una montatura screziata e che mixa i toni del marrone e nero. Da super diva e con lenti scure. Perché averli? Per la struttura di tendenza e la lente di cristallo.

I boots stringati

Con un maxi abito, con i leggings o un paio di jeans baggy: i boots vanno bene sempre e comunque. Questa versione, con gambale stretto e allacciatura, riporta alla mente i modelli militari che come ogni anno tornano ad essere sfoggiati ai primi freddi. Un vero affare per questo Black Friday 2022 tra le offerte moda!

La denim jacket

Over o slim. Scura o slavata. Imbottita o semplice. La denim jacket ha attraversato gli anni, anzi i decenni, arrivando fino a noi praticamente intatta. Da avere assolutamente per un look in jeans dalla testa ai piedi, come ci ha insegnato Britney Spears, o per abbinarlo a un abito leggero.

La pencil skirt in pelle

La gonna a matita sembra essere tornata a farci compagnia e a raccontarsi nello street style. E se per le più audaci sono i modelli in vinile e latex, anche la versione in eco-pelle non è da sottovalutare. L'ideale per chi ha un'amica rock.

La mini bag

I contrasti a tema borse sono il mood della stagione. Questa volta parliamo di mini size come la borsa di JW Pei che non solo si contraddistingue per il design vintage hobe, ma anche per il materiale: pelle veg. Il nostro must è in color avorio per un look monocromatico.

La sneaker da streetstyle

Pensate per l'hiking, oggi le queste di Salomon sono le It shoes più amate dallo streetstyle. Da abbinare ai pantaloni cargo passando per i parachute pants, veri trend di stagione dall'animo spiccatamente sportivo.

Il bomber cool

Il bomber è stato riproposto e rilanciato dai brand più cool del momento e, per questo motivo, deve essere assolutamente aggiunto nel tuo carrello di shopping. Sì al black, ma non solo, meglio se in versione over.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.