A pprofitteremo del Venerdì nero per dare il via agli acquisti natalizi, ma con un obiettivo ben preciso: ecco cosa svela un interessante sondaggio condotto da Klarna.

Il countdown è terminato: il Black Friday 2023 segna ufficialmente l'inizio dello shopping natalizio. Non vedevamo l’ora, anche perché il costante aumento dei prezzi rende le offerte ancora più allettanti. Occasioni imperdibili per cominciare a fare i regali e anche acquistare qualcosa per noi stessi. Cosa? Beh, abbigliamento in primis: la moda tiene banco nella wishlist degli italiani. Ma non solo. Klarna, società svedese leader a livello mondiale nei servizi di shopping, ha realizzato un sondaggio molto interessante. Che svela le abitudini dei consumatori italiani, soprattutto in riferimento al fatidico venerdì 24 novembre e più in generale questa settimana costellata di sconti e occasioni. Quanto ti riconosci?

Gli acquisti strategici

Gli italiani si concederanno sessioni di shopping nella settimana del Black Friday, in previsione delle feste e del Natale, ma valuteranno ogni acquisto con estrema cura: è questo il primo dato che emerge dal sondaggio di Klarna. Andiamo più a fondo.

Il 53% degli intervistati aspetta questi giorni per comprare innanzi tutto i prodotti più costosi: gioielli, elettronica e arredamento. D’altra parte, il 50% andrà a caccia di capi di abbigliamento scontati. Ed è soprattutto chi ha tra i 18 e i 26 anni (il 46%) a considerare il Venerdì nero un’ottima opportunità per accaparrarsi le offerte più convenienti; seguono a ruota i consumatori di età compresa tra i 27 e i 42 anni. Insomma, una bella fetta della popolazione.

Credits: Getty Images

E-commerce o store fisici?

Senza dubbio la possibilità di fare shopping online si traduce in un risparmio di tempo (e a volte anche di denaro), ma dal sondaggio del sistema di rateizzazione Klarna emerge un dato che può sorprendere. In occasione del Black Friday 2023, l’84% degli intervistati effettuerà in rete i propri acquisti relativi all’elettronica, ma le cose cambiano a proposito di abbigliamento e calzature.

Il 47%, infatti, in questi casi preferirà gli store fisici. Provare abiti e scarpe, sentirli e vederli addosso è un’opzione a cui molti non rinunciano. Con buona pace della digitalizzazione.

Credits: Getty Images

No agli acquisti superflui

Sembra proprio che quest’anno gli italiani non abbiano intenzione di fare i regali natalizi all’ultimo minuto, anzi vogliano giocare d’anticipo. Per abbattere le spese ma anche lo stress: il 48% conta di fare tutti gli acquisti entro il mese di novembre.

E se il 34% si lascia contagiare con gioia dalle atmosfere del Natale, molti sono un po’ preoccupati e staranno molto attento a non sforare dal budget. La soluzione migliore? Tagliare di netto gli acquisti inutili o comunque superflui: una scelta che accomuna il 54% degli intervistati. Quando si dice una wishlist responsabile. E indubbiamente Klarna, con le sue soluzioni di pagamento flessibili (tra cui il pay-in-3), può essere d’aiuto.

Credits: Getty Images