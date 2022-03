Blake Lively con la giacca denim sull’abito da sera è puro stile

B lake Lively sul red carpet indossa la giacca denim sull'abito da sera e ci dà una lezione di stile!

Una giacca denim su un abito da sera? Sì, grazie! L’idea geniale è venuta a Blake Lively che, ancora una volta, ci ha dato una lezione di stile. Perché fra le tante fortune dell’attrice – oltre quella di aver sposato Ryan Reynolds – c’è anche quella di avere un senso innato per la moda e tutto ciò che è trendy.

Sarà merito di una carriera iniziata prestissimo o del personaggio fashion che ha interpretato in Gossip Girl (la strepitosa Serena van der Woodsen), fatto sta che Blake è capace di trasformare tutto ciò che indossa in un must have.

Il suo stile d’altronde ha una cifra inconfondibile. Il motivo? Esce fuori dagli schemi per riscrivere le regole della moda. Così alla prima newyorkese di The Adam Project, l’ultima fatica cinematografica di suo marito, Ryan Reynolds, l’attrice ha sfoggiato un look tanto inusuale quanto strepitoso. Si è infatti presentata sul red carpet indossando un abito couture firmato Atelier Versace, abbinato a una giacca in denim in stile cappa.

Blake, come ben sappiamo, non è legata a una singola maison e spesso sceglie da sola cosa mettersi, senza consultare una stylist. Questo le consente di mixare marchi e brand, ma anche stili, sfoggiando look che riflettono totalmente la sua personalità e con cui si sente a suo agio. Sul tappeto rosso della Alice Tully Hall, nel Lincoln Center, è apparsa con un abito arcobaleno, by Versace, della collezione primavera estate 2019. Un capo super romantico, caratterizzato da uno spacco audace e da un mix di colori pastello: lavanda, rosa, celeste e pervinca.

Forte del suo fiuto per la moda (vi ricordate il suo strepitoso mini dress rosso?), la Lively ha voluto reinterpretare il look, indossando sul red carpet una giacca di jeans. Un capo lungo in stile capa, abbinato a sandali Mallory di Gucci con strass e una clutch di Chanel rosa caldo. Abbinare un abito di alta moda con un capo semplicissimo come una giacca denim si è rivelato un colpo di genio! Blake ha catalizzato l’attenzione di tutti sfilando sul tappeto rosso. I fotografi hanno immortalato il suo outfit super glamour, mentre Ryan Reynolds non riusciva a distogliere lo sguardo da sua moglie, dimostrando, ancora una volta, quanto la coppia sia affiatata. A vederli vicini, lei con abito Versace e giacca denim, lui con un impeccabile completo gessato, erano perfetti. Uniti nella vita e nella passione per il fashion!