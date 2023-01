C ome insegnano le passerelle, questo è il capo da avere per non sbagliare mai!

Il blazer da donna si sta dimostrando, stagione dopo stagione, quel capo elegante che non vuole mai passare di moda. Oggi amato oversize e rubato direttamente dal guardaroba maschile, questo capospalla versatile e confortevole si indossa i mille più modi. Le tendenze del momento puntano tutto sui volumi ampi, che permettono di giocare con i contrasti: in abbinamento a pantaloni en pendant, ma anche usato sopra i jeans o addirittura come mini dress, magari da cui far sbucare un intimo gioiello o particolarmente ricercato. Insomma, perché non metterci a caccia del giusto blazer donna, anche online?

Da Prada a Bottega Veneta, da Celine a Givenchy: è impossibile negare quanto questo capo sia diventato oggi un vero e proprio passepartout da indossare dall’ufficio all’aperitivo, passando per il tempo libero e le occasioni più importanti. Insieme ai cappotti, vale la pena averne un tot nell'armadio in inverno... non ci piove! E quindi eccoci qui. Ecco la nostra selezione di blazer donna online, imperdibili per l’inverno in arrivo e non solo.

In stile smoking

Per chi è alla ricerca di un modello elegante, perfetto con un pantalone a sigaretta e un decolleté dal tacco vertiginoso. Un blazer che riporta alla mente lo smoking maschile e ideale per lo scoccare del nuovo anno.

Colorato

I colori sono tornati a far parte del nostro guardaroba, sia in primavera che in inverno, e per questo motivo un modello colorato è la scelta da non sottovalutare. Per noi promosso per un completo monocromatico con pantaloni maxi.

In ecopelle

Insieme ai pantaloni, baggy e skinny, l'ecopelle è tornata a dominare le tendenze. E questo vale anche per i blazer, declinati in nero ma anche nocciola, da portare sopra i jeans e crop top.

In Principe di Galles

Un grande classico, ma che non annoia mai. Questa trama torna ogni anno ed è sempre più amata: da abbinare alla pelle per sdrammatizzare o a un paio di jeans per un look più casual

Con cintura

Proprio come il cappotto, i modelli chiamati 'ad accappatoio' prendono spazio anche tra i blazer. In bianco, per chi non ha paura del colore più candido della palette, e dalle forme e maniche ampie.

Doppiopetto

I blazer in lana, dai colori che ricordano la terra, sono una grande amore dell'inverno in arrivo. Questi modelli, spesso resi unici da cristalli applicati, si sposano alla perfezione con camicie, denim e dolcevita caldi per non tempere le temperature più basse.

In tweed

La sua trama ricorda l'iconica gialla Chanel, ma questo modello ha un taglio decisamente più moderno e contemporaneo. Una giacca che non deve mancare per chi ama indossare look formali ed eleganti, senza disdegnare una tonalità chiara e luminosa.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.