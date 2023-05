I gioielli per il corpo mantengono saldo il loro posto tra le tendenze estive. E gli orizzonti si aprono molto oltre le cinture in metallo!

Body chain: i gioielli per il corpo non perdono appeal. Anzi, si confermano tra le tendenze estive più amate dalle fashioniste, in cima alla lista dei bijoux da desiderare. Le origini sono chiaramente orientali, riconducibili per l’esattezza alla cultura indiana. Negli anni Duemila hanno conquistato il mondo occidentale, per poi sfiorare l’oblio. Ma proprio grazie al recente exploit dell’estetica Y2K, hanno ritrovato tutto il loro fascino. Merito anche della piena approvazione di diverse celebs – da Hailey Biber a Bella Hadid – e dei numerosi designer che le hanno riportate in passerella. Conseguenza: urge passare in rassegna le body chain da comprare online. Perché sì, sono anche tra le tendenze moda 2023.

Le perfette rappresentanti di questo trend sono le chain belt, ma le vere it girls si lasciano sedurre anche dalle variazioni sul tema. Lunghe collane a cascata, catene per il ventre, preziosi fili che dal collo scendono fino al punto vita: difficile resistere. E se le body chain trovano il perfetto complemento nei bikini, è anche vero che adesso diventano parte integrante degli outfit da giorno e per la sera. Piena promozione – ad esempio – per gli abbinamenti coi jeans a vita bassa, i top e le maglie cropped, le ampie gonne boho chic. Ma anche capi più classici come i tailleur. Quale sarà il tuo prossimo gioiello per il corpo?

La chain belt

È sufficiente una chain belt per personalizzare, rendere più originale e illuminare l’outfit. Un accessorio versatile, da indossare su pantaloni e gonne ma anche da abbinare semplicemente al bikini: il tocco glam è sempre il benvenuto, anche in spiaggia! La nostra preferenza va alle cinture a catena composte da più fili e arricchite da pendenti. Che te ne pare?

La maxi collana

Anche le collane ombelicali si collocano nella categoria delle body chain. La parte finale coincide con un pendente che tocca – appunto – l’ombelico e accompagna i movimenti del corpo. Da indossare su bluse, top e maglioni a tinta unita, per valorizzarle.

La catena per il corpo

Vuoi alzare il tiro? Guarda cosa abbiamo trovato tra le body chain da comprare online: un raffinato gioiello che dal collo scende fino a fianchi per mezzo di sottili catene. Che a loro volta si dividono in due parti formando una sorta di drappeggio. L’abbinamento vincente è quello con un abito essenziale ma chic: l’intramontabile tubino nero, per esempio.

La catena da gamba

Questa è una vera chicca. Un accessorio ancora poco diffuso, per cui possiamo giocare d’anticipo. La catena da gamba si indossa come una giarrettiera, il plus sono le sottile catene che si posano sulla coscia. Può essere interamente metallica, anche impreziosita da strass, o composta anche da un nastro in tessuto. Velluto, per esempio. Il primo pensiero è quello di indossarla con una mini, ma anche con una gonna midi o lunga – dotata di spacco – diventa un originale tocco di sensualità. Occhieggia e cattura!

La collana one shoulder

Altra new entry nel mondo delle body chain, quindi delle tendenze moda, è la cosiddetta collana one shoulder. Che cioè si avvolge intorno al collo e a una spalla soltanto, formando una U con i fili che collegano le due parti. Top e canotte basic sono gli abbinamenti ideali.

Il reggiseno gioiello

Un trend nel trend: il reggiseno gioiello. Che sta vivendo la sua stagione d’oro, sulla scia del successo riscosso dalle trasparenze e dai capi vedo-non-vedo. Amatissimo anche dalle star e dalle influencer, a cominciare da Chiara Ferragni, può essere indossato a pelle ma anche sopra top e maglie attillate. Fa sempre un bell’effetto!

