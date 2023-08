G lam, comodo, ultra versatile. Perfetto in tutte le stagioni, come top o sottogiacca. Per te una selezione di modelli ultra trendy e qualche dritta utile!

Per lungo tempo il body donna è stato confinato nel reparto biancheria intima e/o identificato con il mondo della danza. Adesso mantiene entrambe le connotazioni, ma è andato anche molto oltre. Ora è un capo da indossare tutto l’anno: in estate come durante l’inverno e nelle mezze stagioni. Da mostrare e abbinare in mille modi diversi, creando outfit adatti a qualsiasi contesto e fascia oraria. Ma quale modello scegliere e come abbinarlo? Nulla di complicato. Cominciamo da una selezione di body da comprare online e, step by step, sciogliamo ogni dubbio.

Il body strategico

Cominciamo da una versione decisamente strategica: il body nude. O body color carne, se preferisci. Tanto per cominciare, può essere semplicemente indossato – appunto – come capo intimo. Ma è anche un’ottima soluzione se ami gli abiti trasparenti, tanto in voga di questi tempi, e allo stesso tempo non ti sentiresti a tuo agio senza lingerie. Aggiungiamo che le tonalità nude sono neutre, il che significa che si abbinano con qualsiasi altro colore.

A mo’ di canotta (bianca)

La canotta bianca continua a essere amatissima dalle fashioniste, lo sappiamo bene. Un passepartout a tutti gli effetti. Ma hai mai provato la versione body? Te ne innamorerai, siamo pronti a scommettere. Se i jeans e gli shorts in denim – o di tutte le altre tipologie – sono il complemento ideale, puoi sperimentare anche altri abbinamenti. Ben venga la canotta body con la mini ma anche con i pantaloni chino o palazzo. E quando comincia a fare freschetto, un blazer o una giacca di jeans e hai risolto.

Con bottoni

Ti piace mescolare le carte e preferisci che il body non sia subito “identificato” come tale? La soluzione sta spesso nei dettagli: decorazioni, applicazioni, bottoni. E in un fit non troppo aderente. Il body donna a canotta, piuttosto scollato e con piccoli (e maliziosi) bottoni è una bella mossa. Per gli outfit casual e da giorno.

Body camicia

Il body donna può anche rivelarsi perfetto per gli outfit da ufficio, più in generale i contesti lavorativi. O per l’università. Qui entra in gioco la versione camicia, che naturalmente va a nozze con il tailleur. Temi che possa essere scomoda? Il trucco sta nello scegliere un modello che contenga una piccola percentuale di elastan.

Il body da sera

Sei invece a caccia di una maglia body elegante? Vai con il nero. E magari cavalca il trend delle trasparenze, decidendo in quale misura debbano essere dosate. Perché dai modelli ultra audaci a quelli più sobri, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Un body del genere è assolutamente divino con una gonna a matita. E il tacco alto.

Romantico

Maglia body, dicevamo. Nei cassetti dovrebbe essere sempre presente anche una declinazione semplice ma sfiziosa, da indossare senza troppo preoccuparsi degli abbinamenti. Che stia bene con tutto, in altre parole. Dai un’occhiata ai body più romantici, con maniche a sbuffo o volant. Il grande pregio è che funziona con capi ultra casual ma anche più impegnativi. Provare per credere.

A collo alto

Infine, un body donna che ci salva nei mesi più freddi: la versione lupetto. Un sottogiacca impeccabile, ma consigliamo di provare anche la combo con un cardigan lungo. Indubbiamente sta benissimo con pantaloni e gonne dal design classico, ma gioca anche con volumi e proporzioni; abbinalo, per esempio, ai jeans con gamba larga. O ai pantaloni joggers oversize, per un look da rapper!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.